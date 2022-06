Kolumne Stadtwärts: Im ÖV wird ohne Hemmungen gelästert

Kolumne «Stadtwärts» Kein gutes Haar wird an ihr gelassen Die Autorin berichtet über ein nicht ganz freundliches Gespräch, welches sie im öffentlichen Verkehr miterleben durfte. Sandra Monika Ziegler 06.06.2022, 16.01 Uhr

Etwas vergessen – das kann passieren. Mal bleibt eine Jacke liegen, mal wird ein Geburtstag vergessen oder ein Gewürz nicht eingekauft. Alles nicht der Rede wert – da könnte sich Frau aber täuschen. Ich sitze wetterbedingt wieder mal im Bus und muss – es geht wirklich nicht anders – zwei Frauen zuhören, die detailgetreu eine dritte – natürlich nicht anwesende Frau – geradezu sezieren. Die sezierte Frau hat einen Geburtstag vergessen – eine Bagatelle, nein!

Also, die Frau vorne links hatte Geburtstag, die Frau, die neben ihr sitzt, hatte natürlich daran gedacht. Es wurde ein üppiger Blumenstrauss, inklusive eines edlen Tropfens und einer Schachtel Pralinen überreicht. «Das war wahnsinnig lieb von dir», sagt die Beschenkte. «Das ist doch selbstverständlich», antwortet die andere. Kurze Pause. «Aber weisst du was, dass Susanne mich vergessen hat, das hat mich wahnsinnig verletzt.» Die beiden schauen sich an. «Was? Die hat dich vergessen? Das wundert mich gar nicht, die ist eh komisch drauf.»

Die Gründe dafür werden gleich mitgeliefert, von Corona, einer neuen Beziehung bis zum bunten und damit nicht altersgerechten Kleiderstil wird alles durchdiskutiert. Kein gutes Haar wird an ihr gelassen. Die Bustür geht auf und wer steigt ein? Sie können es sich denken. «Sali, wie geht es dir, schon lange nicht mehr gesehen, gut siehst du aus», flöten die beiden der zuvor verbal sezierten Frau entgegen. «Du, ich habe deinen Geburtstag vergessen, entschuldige», sagt diese der Frau auf dem linken Sitz. Diese sagt: «Nicht der Rede wert, das kann uns doch allen mal passieren.»