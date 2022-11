Kolumne «Stadtwärts» Vom «dui» zum «du»: Wenn der Dialekt flöten geht Als Jugendlicher hat unser Autor mit seinem Nidwaldnerdeutsch gehadert – nun stellt er besorgt fest, dass sein Dialekt langsam abschleift. Simon Mathis 05.11.2022, 16.50 Uhr

Dass ich in Nidwalden aufgewachsen bin, merkt gefühlt jede zweite Person, die mit mir spricht. Wörter wie «Frai», «Huis» und «teyr» sind einfach zu verräterisch. Während ich als Jugendlicher mit meinem Dialekt gehadert habe, bin ich mittlerweile ziemlich stolz auf ihn. Jedoch: Bei jedem Besuch meiner Familie in Wolfenschiessen fällt mir auf, dass sich mein Nidwaldnerdeutsch ein bisschen abgeschliffen hat.

Die Nidwaldner Fahne vor der Stanser Pfarrkirche. Bild: Florian Pfister (Stans, 26. Juli 2022)

Statt «dui» nehme ich manchmal doch tatsächlich das generische «du» in den Mund. Skandalös! Tröstlich ist immerhin, dass mir weiterhin die Nackenhaare zu Berge stehen, wenn ich am Telefon Zahlen verständlich diktieren muss: «drüü» statt «drey», «füüf» statt «feyf» und «nüün» statt «neyn». Noch ist also nicht alle Hoffnung verloren.

Beruhigend ist zudem, dass mich teils auch Leute missverstehen, die mich schon lange kennen. Kürzlich so geschehen beim Wort «Neybuite». Bis ich als Ur-Stadtluzerner durchgehe, werden wohl noch einige Jährchen vergehen.