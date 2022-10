Kolumne «Stadtwärts» Vom Smartphone zurück zum Buch Unser Autor Simon Mathis hat seine Leidenschaft zum gedruckten Wort wieder entdeckt – und lässt das Handy häufiger in der Hosentasche. Alles besser macht das aber nicht. Simon Mathis 16.10.2022, 16.00 Uhr

«TKKG», «Harry Potter», «Herr der Ringe» – als Kind und Teenager steckte meine Nase andauernd in einem Buch. Was theoretisch einen pädagogischen Segen für meine Eltern darstellte, war in der Praxis oft einfach nur nervig. So war ich während Autofahrten, Ausflügen und des Mittagessens manchmal kaum ansprechbar, versunken in fiktiven Welten. Einmal warnte mich mein Vater halb im Scherz: «Hör auf zu lesen, wenn du über den Fussgängerstreifen gehst!»