Kolumne Stadtwärts: Wenn das Auge Nackt- statt Nachtverkauf liest

Kolumne «Stadtwärts» Wenn das Auge «Nacktverkauf» statt Nachtverkauf liest An einem Schaufenster hat der Schreibende ein Wort falsch gelesen und kurz darauf mitbekommen, dass Jogginghosen «assi» sind. Es war nicht unbedingt sein Tag. Roman Hodel 29.05.2022, 14.37 Uhr

Als ich kürzlich bei der Kantonalbank an der Pilatusstrasse den Bus wechseln und dort ein paar Minuten warten musste, las ich im Schaufenster einer Bäckerei «Jeden Samstag Nacktverkauf».

Vermutlich stand ich noch unter dem Einfluss der «Nackte Brüste in der Badi»-Debatte, die in jenen Tagen auf verschiedenen Medienportalen geführt wurde. Denn der von mir gelesene Buchstabe «k» war in Wahrheit natürlich ein «h». Auch wenn – zu meiner Ehrenrettung – das «h» speziell geschrieben war. Es hätte das Zeug zum «k», ein bisschen.

Das besagte Schaufenster. Bild: hor

Wobei die Mehrheit meiner Teamgspändli diese Ansicht nach der Begutachtung des Fotos vom Schaufenster nicht teilt. Und ein Kollege, Lehrer von Beruf, schrieb als Reaktion auf das erhaltene Handybild bloss: «Je nach dem, wer verkauft, bin ich für die eine oder andere Leseart.»

Jedenfalls kam der Bus und ich stieg ein. Drinnen, in der Nähe, standen drei junge Frauen. Nein, sie sprachen nicht über Nackte, sondern im Gegenteil über Bekleidung – und es war aufschlussreich. Genau genommen lästerten sie über Jogginghosen-Tragende. Die eine so: «Wenn man zum Sport geht, finde ich das okay – sonst nicht.» Auf die Zweite wirken Jogginghosen in der Freizeit «assi-mässig», wie sie sagte. Nur die Dritte fand, dass es ihr egal sei, wer was wo und wann trage.

Ich schämte mich währenddessen. Weil: Ich trug Jogginghosen und war definitiv nicht unterwegs zum Training.