Kolumne Stadtwärts: Betrügerische E-Mails von Peter Spuhler

Kolumne «Stadtwärts» Will Peter Spuhler mir Geld geben, um mich in die Luft zu jagen? Betrugsversuche waren auch schon besser Regelmässig werden wir von betrügerischen E-Mails eingedeckt. Das ist ärgerlich, doch der letzten Attacke kann der Autor auch Gutes abgewinnen. Stefan Dähler 05.02.2023, 17.00 Uhr

Läck, muss ich wichtig sein. In den letzten Wochen erreichen mich regelmässig E-Mails von Persönlichkeiten wie Ivan Glasenberg, George Soros oder Peter Spuhler. Da fühlt man sich schon ein bisschen geehrt. Noch besser ist der Inhalt: Die Herren wollen mir einen Millionenbetrag spenden. Ich soll für weitere Infos doch mit ihnen in Kontakt treten.

In seinem Namen werden betrügerische E-Mails verschickt: Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident von Stadler Rail und ehemaliger SVP-Nationalrat. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Onlinebetrüger würden immer raffinierter, täuschend echt sähen ihre E-Mails aus, heisst es in Medienberichten regelmässig. Auf die Urheber der Glasenberg-Soros-Spuhler-Mails trifft das zum Glück nicht zu. Der vermeintliche Absender ist zu bekannt, um täuschend echt zu sein. Die Formulierungen erledigen den Rest. «Peter Spuhler» zum Beispiel hat mir geschrieben:

«Ich habe beschlossen, Ihnen 5.200.000,00 € (fünf Millionen zweihunderttausend Euro) zu schicken, um sie in die Luft zu jagen, da die aktuelle Covid-19-Plage viele Menschen finanziell schwach gemacht hat.»

Man sollte einem geschenkten Gaul zwar nicht ins Maul schauen, aber es dünkt mich schon, man könnte dieses Geld sinnvoller einsetzen. Aber natürlich war es kaum so gemeint, naheliegend ist eher ein Fehler durch ein Übersetzungsprogramm.

So verurteilungswürdig Betrugsversuche sind, dieser hat auch seine guten Seiten: In Zeiten, in denen ein Chatbot in Sekunden scheinbar makellose Texte schreibt, ist es beruhigend zu sehen, dass die Technik hin und wieder auch versagt. Und als Gratiszugabe gabs auch noch etwas zu lachen.