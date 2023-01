Kolumne «Was müssen Sie für ein Mensch sein?» Meine etwas ruppige Weihnachtspost Unser Autor hat einen wenig besinnlichen Weihnachtsbrief erhalten. Er freut sich trotzdem darüber. Simon Mathis 02.01.2023, 18.14 Uhr

Es ist ein grosser Verlust: Die Digitalisierung hat den handgeschriebenen Brief beinahe völlig abgeschafft. Vorbei sind die Zeiten, in denen man tagelang auf einen leidenschaftlichen Liebesbrief wartete. Vorbei auch die Zeiten, in denen sich Philosophen auf Lateinisch eloquente Wortduelle quer durch die Welt lieferten. Auch in der Redaktion geniesst schriftliche Post mittlerweile Seltenheitswert. Umso glücklicher war ich, als mir am 27. Dezember ein Couvert überreicht wurde – an mich persönlich adressiert.

Bild: Michael Buholzer/Keystone (Zürich, 18. Dezember 2022)

Endlich hat sich mal wieder jemand die Zeit genommen, zum Stift zu greifen und seine Gedanken handschriftlich festzuhalten. Ich erachte dies – und das meine ich sehr ernst – als grosse Wertschätzung. Ob das Gegenüber nun lobt oder kritisiert; jedenfalls war das Thema wichtig genug, um die Post zu bemühen. Eine schöne Bescherung!

Gespannt öffne ich das Couvert und ziehe ein einseitig beschriebenes Blatt Papier heraus. Die Anrede ist betont neutral, fast schon ein bisschen eisig: «Herr Simon Mathis». Kein «sehr geehrter», kein «geschätzter», geschweige denn ein «lieber» Herr Mathis wird hier angeschrieben. Das finde ich ganz in Ordnung, zeugt es doch von einer gewissen Dringlichkeit. Es geht denn auch sofort zur Sache. Der erster Satz lautet: «Was müssen Sie für ein Mensch sein?»

Hoppla. Das ist mal ein Einstieg. Gebannt lese ich weiter. Schnell wird mir klar, was mir vorgeworfen wird: Die Verfasserin stört sich daran, dass mein Artikel über den Organisten Stéphane Mottoul ausgerechnet am 24. Dezember erschienen ist. Der Artikel berichtet davon, dass der 31-jährige Belgier offenbar unglücklich ist in der Stadtluzerner Hofkirche. Die Rede ist von unsachlichen Beleidigungen, wobei die Katholische Kirche der Stadt Luzern ein anderes Bild zeichnet: Alle seien zufrieden mit Mottouls Arbeit, man stehe voll und ganz hinter dem jungen Musiker.

Unbestritten: Da sind Misstöne dabei, ganz besinnlich ist das nicht. Und die Verfasserin ist mit ihrer Ansicht nicht allein. Auch online kritisiert die Leserschaft den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Hat sie also recht? Bin ich tatsächlich ein kleiner «Grinch», der den Leuten den Heiligabend mit einem dissonanten Artikel vermiest? So kann man es sehen. Ich persönlich bin anderer Meinung: Auch an Weihnachten dürfen, ja müssen unerfreuliche Nachrichten verkündet werden. Das Tagesgeschehen macht keinen Halt vor Feiertagen. Das traurigste Beispiel ist der Krieg in der Ukraine. Wir tun gut daran, das Negative nicht einfach unter den Teppich zu kehren.

Das heisst keinesfalls, dass wir während den Festtagen Trübsal blasen müssen. Ausgewogenheit lautet das Zauberwort. Denn der Eindruck täuscht: In unserer Zeitung finden sich auch viele schöne und erbauliche Nachrichten. Nur ein Beispiel: Direkt neben meinem Artikel am 24. Dezember war ein unterhaltsames Interview mit dem Luzerner «Christchindli» Heidi Rothen zu lesen.

Zurück zum Brief: Was für ein Mensch bin ich? Gute und schwierige Frage! Ich glaube, ich bin eigentlich ganz nett. Ein Weihnachtsmuffel bin ich jedenfalls nicht. Heuer habe ich von drei Familienfesten kein einziges ausgelassen. Vor dem Christbaum habe ich mit meinen Verwandten über erfreuliche Anekdoten von früher gesprochen – und über das aktuelle Geschehen in der Zentralschweiz. Das eine schliesst das andere ja nicht aus.

Auch das neue Jahr hält unzählige spannende Geschehnisse bereit – von erfreulich bis traurig. Gehen wir ihnen mit offenen Augen entgegen und lassen uns überraschen. Denn Überraschungen können auch positiv sein. Wer hätte gedacht, dass ich 2022 noch einen Brief erhalte? Das darf 2023 gerne so weitergehen.