Kommentar zu anonymen Bewerbungsverfahren in Luzern

Kommentar Anonyme Bewerbungsverfahren könnten kontraproduktiv sein Ein Vorstoss fordert für die Stadt Luzern als Arbeitgeberin anonyme Bewerbungen, um so Diskriminierungen vorzubeugen. Der Stadtrat lehnt dies aber ab. Denn dadurch könnten seine eigenen Bestrebungen hintertrieben werden. Matthias Stadler 30.05.2022, 17.41 Uhr

Die Grünen wollen ein Pilotprojekt für Bewerbungsprozesse

der Stadt Luzern starten, der Stadtrat ist dagegen. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 29. November 2018)

Es ist ja gut gemeint: Die Grünen wollen, dass die Stadt Luzern als Arbeitgeberin anonyme Bewerbungen testet. So könne der Diskriminierung von Stellensuchenden, die keinen Schweizer Namen oder ein gewisses Alter erreicht haben, ein Riegel geschoben werden. Andernorts ist man weiter. Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen hat ein Pilotprojekt durchgeführt, dito die Deutsche Post – und wieder eingestellt. Die Auswirkungen seien minim gewesen.

Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Denn die Karten kommen spätestens beim Vorstellungsgespräch auf den Tisch. Diskriminierungen könnte es auch dann noch geben. Zudem ist es kontraproduktiv: Den Grünen geht es im Kern darum, dass die Stadt Personen mit unterschiedlicher Herkunft, Alter und Geschlecht beschäftigt. Luzern muss aber gemäss Personalreglement heute schon darauf achten. In Zukunft wäre das im Auswahlprozess so nicht mehr möglich, da die Bewerbungen eben anonym wären. Auch die aktuelle Vorgabe von mindestens 33 Prozent Frauenanteil auf Führungsebene der Verwaltung könnte so in Gefahr geraten.

Das zeigt: Die Stadt Luzern hat bereits ausreichende Mittel, um sicherzustellen, dass niemand aufgrund sozialer oder ethnischer Merkmale nicht eingestellt wird. Zudem verlangt sie in Bewerbungsdossiers nur ein Minimum an persönlichen Informationen: Nicht einmal ein Foto ist nötig. Der wichtigste Faktor bleibt aber sowieso, ob die Person ins Team passt und ob sie für die Stelle qualifiziert ist.