Corona oder Unfälle aus Leichtsinn: Wo Bevormundung Sinn macht

Kommentar «Chefsache» Corona oder Unfälle aus Leichtsinn: Zwischen Bevormundung und Schutz gibt es wichtige Unterschiede bei Alt und Jung Alle über 65-Jährigen seien vulnerabel, so der Bund während der Pandemie. Diese Verallgemeinerung wird nun von Pro Senectute Luzern zu Recht kritisiert, weil es eine unhaltbare Bevormundung war. Dafür gibt es bei Jungen notwendige «Bevormundungen», weil Appelle allein nicht fruchten. Das zeigt ein tragischer Bahnunfall in Luzern. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Hier passierte der Unfall, weil vier junge Männer zwecks Badespass verbotenerweise auf die SBB-Reussbrücke Fluhmühle kletterten. Bild Eveline Beerkircher (Luzern 8. August 2022)

«Es gibt zahlreiche Menschen, die mit 70 so fit sind wie andere mit 55.» Pro Senectute Luzern bestätigt, was zwar längst bekannt ist – aber während der Pandemie dennoch dazu geführt hat, dass alle Seniorinnen und Senioren in den gleichen Topf geworfen worden. Ab 65 ist man nicht automatisch «vulnerabel»: Es ist sehr wichtig, die Lehren aus dieser via Pro Senectute geäusserten Kritik zu ziehen und Menschen Ü65 nicht so kategorisch zu behandeln, wie dies das BAG getan hat.

Während bei den Senioren also Eigenverantwortung und Schutzbedürfnis unbedingt auch differenziert bewertet werden müssen, gibt es bei den Jungen immer wieder Beispiele, die zeigen, dass eine gewisse «Bevormundung» sogar lebenswichtig ist. Ein tragisches Beispiel hierfür liefert der Unfall auf der Eisenbahnbrücke über die Reuss zwischen Luzern und Emmen von letzter Woche.

Vier junge Männer kletterten verbotenerweise auf die Stahlbrücke, um von dort zwecks Badespass in die Reuss zu springen. Wie kann man bloss so leichtsinnig sein? Ein 24-Jähriger wurde prompt vom Zug erfasst und schwer verletzt, über seinen Zustand gibt es keine Infos.

«Das Betreten der Bahnanlagen ist lebensgefährlich, streng verboten und ein Offizialdelikt.» Mehr wollen die SBB mit Verweis auf den Nachahmereffekt nicht sagen. Das ist in gewissen Fällen absolut richtig und vertretbar, aber hier handelt es sich um einen Badeunfall. Hier sind Antworten der SBB zur Situation vor Ort gefragt. Denn der Augenschein zeigt klar, dass der Zugang zur Brücke erschreckenderweise praktisch kinderleicht ist. Völlig zu Recht erwarten nun die Stadt Luzern und die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG, dass die SBB bauliche Schutzmassnahmen prüft.

Mit Appellen an den gesunden Menschenverstand allein ist es leider nicht getan. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Bahnbrücke seit Jahren immer wieder bestiegen wird. Auch wenn eine absolute Sicherung nie möglich sein wird: Die SBB soll hier zwingend eine «Bevormundung» in Form einer Schutzkonstruktion umsetzen. Und zwar so pragmatisch und rasch wie möglich.

