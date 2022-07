Kommentar «Chefsache» Wieder eine Hausbesetzung in Luzern – das kann niemals «legitim» sein Seit bald drei Wochen ist in Luzern ein vor der Sanierung stehendes Haus im Bruchquartier besetzt. Jetzt haben die Besitzer Strafanzeige eingereicht und ein Ultimatum für's Verlassen der Liegenschaft gesetzt. Die Besetzergruppe ärgert sich über die «Moralkeule der Illegalität», mit der man sie loshaben wolle – zu unrecht. Wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Punkt. Jérôme Martinu, Chefredaktor 09.07.2022, 05.00 Uhr

Das denkmalgeschützte Haus an der Bruchstrasse 64 in Luzern ist am 21. Juni illegalerweise von einer anonymen Gruppe in Beschlag genommen worden. Bild Patrick Hürlimann (Luzern, 21. Juni 2022)

Es ist wieder einmal Hausbesetzersaison in der Stadt Luzern. Eine denkmalgeschützte Liegenschaft an der Bruchstrasse ist am 21. Juni von einer Gruppe unbekannter Grösse und Identität unrechtmässig besetzt worden. Sie setzt sich über das verbriefte Eigentumsrecht hinweg, spricht (sic!) von «Häuserkampf» und sieht in dem seit 2018 wegen geplanter Sanierung leerstehenden Haus ein Spekulationsobjekt, um Mieten hochzutreiben. Die jüngste Luzerner Hausbesetzung erfolgte genau ein Jahr nachdem Besetzerinnen und Besetzer nach jahrelangem Theater aus der in Beschlag genommenen städtischen Liegenschaft beim Eichwäldli auszogen.

Nun droht den Bruch-Besetzern die polizeiliche Räumung. Sie müssen raus, am nächsten Mittwoch läuft das Ultimatum ab. Die Liegenschaftsbesitzerin hat Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht. Für die Corgi Real Estate AG, die das Haus leer und nach rechtskräftigen Mieterschlichtungsverhandlungen gekauft hatte, kommt eine Nutzungsvereinbarung mit den Besetzern nicht in Frage. Die Besitzerin verwehrt sich auch gegen Spekulationsvorwürfe und sagt, dass mit Baudirektion und Denkmalpflege Gespräche geführt würden. Das Baugesuch für die Sanierung könne «hoffentlich in Kürze» eingereicht werden.

Besetzerinnen und Besetzer geben sich trotzig: «Es mag nicht legal sein, was wir hier tun, aber es ist allemal legitim.» Nun, wenn die Gruppe schon wortklauberisch Rechtfertigungen sucht, dann sei sie hier an die erste Bedeutung des Begriffs «legitim» gemäss Duden erinnert: «gesetzlich anerkannt, rechtmässig, im Rahmen bestimmter Vorschriften». Und auch was die zweite Bedeutung nach Duden betrifft, müssen die Besetzer enttäuscht werden. Ihre Aktion ist definitiv nicht «vertretbar, vernünftig, berechtigt». Kurz: Die Besetzung fremden Eigentums ist weder legal noch legitim. Und das Gesetz ist keine «Moralkeule». Niemals.

Für die Hausbesetzer ist die Beschlagnahmung der Liegenschaft «ein politisches Werkzeug im Kampf gegen die Ungerechtigkeit». Mit Verlaub: Das ist Quatsch. Rechtsstaatliche Verfehlungen sind in einer Demokratie wie der unsrigen selbstverständlich kein politisch taugliches Werkzeug.