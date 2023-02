Kommentar: In Luzern droht nun der grosse Krisenmodus

Kommentar «Chefsache» In Luzern droht nun der grosse Krisenmodus Neuer Auftrag von Stadtrat und Parlament an die Luzerner Verwaltung: Sie soll nun den Begriff «Klimakrise »statt «Klimawandel »verwenden. Hier lauert die Gefahr eines Dammbruchs und damit einer politischen Vereinnahmung dort, wo Sachlichkeit und Wertneutralität gefordert sind. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Das Luzerner Stadtparlament bei der Arbeit. Bild: Luzerner Zeitung (Luzern, 17. Februar 2022

Die Verwaltung der Stadt Luzern ist angewiesen, von nun an bei der Beschreibung der Auswirkungen der globalen Erwärmung auf Mensch, Umwelt und Infrastruktur von «Klimakrise» zu schreiben. Der «Klimawandel» soll nur noch im wissenschaftlichen Kontext genannt werden. Erstaunlich, wie leichtfüssig Stadtrat und die überwiegende Mehrheit des Parlaments der Verwendung eines klar wertenden, alarmistischen Begriffs in offiziellen Behördendokumenten grünes Licht erteilen.

Damit keine Missverständnisse entstehen: An der Krisenhaftigkeit der globalen klimatischen Negativentwicklung zweifelt nur noch eine (wissenschaftliche) Minderheit. Der Handlungsbedarf beim Klimaschutz, bis in unser aller Alltag, ist entsprechend gross. Das ist hinlänglich bekannt.

Aber wenn man unabhängig davon diesen stadträtlichen und -parlamentarischen Sprachentscheid konsequent weiterdenkt, könnte sich dieser dereinst gar als Dammbruch entpuppen. Denn: Wenn hier nun der klar wertende, politisch so oder anders interpretierbare Begriff «Klimakrise» in offiziellen Verwaltungs- und Behördendokumenten verwendet werden darf, warum soll das in anderen Themenbereichen nicht auch der Fall sein?

Werden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Luzern künftig also auch mit «Stosszeitenstaukrise», «Wohnungskrise», oder «Stadtvillasanierungskrise» konfrontiert? Gibt es bald die «Parkplatzkatastrophe», das «Reisecarmalaise» oder einen «Tiefbahnhofetappierhorror»? Oder können wir behördensprachlich bald gar offiziell vom «Mitsprachedebakel» beim Neubauprojekt Luzerner Theater lesen?

Das ist wohl übertrieben, einverstanden. Aber es besteht eben doch auch ein gewisses Risiko, dass die Behördensprache vereinnahmt wird und so zu einem unsachgemässen Teil der politischen Kommunikation gemacht wird. Was wenn nach vier Jahren die politische Mehrheit wechselt? Würden dann wertende Begriffe durch solche aus der neuen Windrichtung ersetzt? Sinn und Zweck der Verwaltungs- und Behördensprache ist es, sachlich, verständlich, wertneutral und unaufgeregt Informationen an die Bevölkerung zu vermitteln. Das ist unabdingbar für die Glaubwürdigkeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen