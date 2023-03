Luzerner Wahlen: Junge Frauen mischen Politik auf – perfekt!

Kommentar «Chefsache» Junge Frauen mischen Politik auf – perfekt! Ihre reellen Wahlchancen sind begrenzt. Gleich drei Jungpolitikerinnen stellen sich der Luzerner Regierungsratswahl. Das tut der Politik doppelt gut: Für die Gleichberechtigung der Geschlechter und für die Mobilisierung der jungen Wählerschaft. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Podium unserer Zeitung zu den Luzerner Regierungsratswahlen: Die beiden Jungpolitikerinnen Zoé Stehlin (Juso plus, rechts im Bild) und Andrea Kaufmann (Junge Mitte) treten gehen den amtierenden Finanzdirektor Reto Wyss (Die Mitte) an. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 8. 3. 2023)

Stahlherstellung. Ein körperlich anstrengender Beruf, klassisches Männergeschäft. Bei den in Emmenbrücke domizilierten, international tätigen Stahlkochern von Swiss Steel sind 87 Prozent der Belegschaft männlich. Und dennoch setzt die Gruppe nun auf Massnahmen, um die Einstellung und Förderung von Frauen voranzubringen. Gleiches tut auch die Schweizer Armee bei der Rekrutierung: Als Pilotkanton schreibt Luzern seit 2021 für den Orientierungstag gezielt auch die jungen Frauen an, um mehr Freiwillige zu finden. Der Erfolg ist zwar noch bescheiden, aber immerhin.

Frei von solchen Rekrutierungsschwierigkeiten sind die Luzerner Regierungsratswahlen: Sieben von elf Kandidierenden sind Frauen – das hat es noch nie gegeben. Und drei von ihnen sind Jungpolitikerinnen von Juso, Junge Grüne und Junge Mitte. Zoé Stehlin (26), Chiara Peyer (22) und Andrea Kaufmann (23): Was für selbstbewusste, erfrischende Auftritte hatten sie am Wahlpodium unserer Zeitung inmitten der Arrivierten! Keine Selbstverständlichkeit in diesem Alter. Wer sich derart exponiert, verdient – ganz unabhängig von parteipolitischen Präferenzen – Respekt. Das tut unserer Politik sehr gut.

Perfekt auch, wenn ein solches Engagement von jungen Frauen in der Politik quotenfrei vonstatten geht. Die aktive Teilnahme an Wahlen ist aber nur die eine Seite unseres direktdemokratischen Systems. Auf der anderen Seite steht die sogenannte Bürgerinnen- und Bürgerpflicht: Wählen und abstimmen gehen, brieflich oder an der Urne. Und hier happert’s bekanntlich. Die Stimmbeteiligung des jüngsten Wählersegments bis 35 Jahre ist zum Teil erschreckend tief. Dabei sollten doch insbesondere diejenigen, die am längsten mit politischen (Wahl-)Entscheiden zu leben haben, eigentlich das grösste Interesse am Mitbestimmen haben.

Also, all ihr Jungen: Entscheidet mit bei der Auswahl der Parteien, der Politikerinnen und Politiker. Am 2. April im Kanton Luzern für Regierung und Kantonsrat, am 22. Oktober schweizweit für National- und Ständerat. Der Weg zur nummerischen Gleichberechtigung der Geschlechter führt unbedingt auch über eine hohe Stimmbeteiligung der Jungen bei den Wahlen.