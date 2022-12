Kommentar «Chefsache» Neues Luzerner Theater: Bevölkerung fehlt an Bord Die Juryarbeit in einem Architekturwettbewerb für ein Generationenprojekt kann kein Jekami sein, da braucht es viel fachspezifische Expertise. Dass bei der Auswahl des neuen Luzerner Theater die Aussensicht aber komplett ignoriert wurde, ist fragwürdig – und erhöht das Risiko für die Volksabstimmung. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Ein kühner Wurf: Das Siegerprojekt «überall» der Zürcher Ilg Santer Architekten für das neue Luzerner Theater. Visualisierung: Ilg Santer Architekten

Der Entscheid ist gefällt. Das neue Luzerner Theater ist ein kühner Wurf, der sich trotz seiner Modernität gut mit der Reussuferzeile verträgt – und überraschenderweise auch das alte Theater gekonnt einbaut.

Die Ränge im Projektwettbewerb verteilt hat eine 20-köpfige Jury mit Fachleuten aus Architektur, Kultur und Verwaltung. Ja, ein solch komplexer Wettbewerb braucht zwingend Fachexpertise und man darf auch auf deren Kompetenz vertrauen. Aber rechtfertigt dies die Tatsache, dass in der Jury keinerlei Aussensicht vertreten war? Weder Parlamentarier noch Akteure der Wirtschaft waren involviert. Die Einbindung der Öffentlichkeit in der Auswahl für ein Projekt mit derart herausragender Wichtigkeit für Stadtbild, Kultur und Bevölkerung wäre zwingend gewesen.

Wo sonst gefühlt für jeden neu zu gestaltenden Spielplatz ein Echoraum geöffnet wird, soll das nun ausgerechnet bei einem Generationenprojekt nicht möglich gewesen sein? Warum gab es nach Eingabe der Projekte keinen Zwischenhalt, um den Puls zu messen? Jedenfalls wirkt es aufgesetzt, wenn dies nun erst nach dem Juryentscheid geschieht, dies mit einer Ausstellung und Podien zu architektonischen und städtebaulichen Fragen.

Wenn die Bevölkerung erst ganz am Schluss an der Urne über Umzonung und Finanzierung entscheiden kann, steigt das Risiko des Scheiterns erheblich. Oder um es mit einem konkreten Indiz zu zeigen: Rund 2700 Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben bei der Bewertung der sechs bestrangierten Projekte eine klare Entscheidung gefällt. 45 Prozent gefällt Rang 6 «Le Petit Prince» am besten, das Siegerprojekt landet mit 18 Prozent auf Rang 2. Auch wenn das nicht repräsentativ ist und es nur um das äussere Erscheinungsbild geht: Das ist bemerkenswert.

Rang 1 - «überall», Ilg Santer Architekten Rang 2 - «Sigrid», Fruehauf, Henry & Viladoms, Lausanne Rang 3 - «Giudecca», Knapkiewicz & Fickert AG, Zürich Rang 4 - «Harlekin», Comamala Ismail Architectes, Delémont Rang 5 - «Kubuki», der Graber Pulver Architekten aus Zürich Rang 6 - «le petit prince», Arge Cometti Truffer Hodel Architekten AG, Luzern Gut Deubelbeiss Architekten AG, Luzern

