Kommentar Debatte um Abstimmungsinfos: Deutsch hat Vorrang Die SP Stadt Luzern fordert, Abstimmungsbroschüren in andere Sprachen zu übersetzen. Doch besser wäre, die Sprachkompetenz von Eingebürgerten zu verbessern. Und die deutschen Abstimmungsbotschaften müssen verständlicher werden. Robert Knobel 05.08.2022, 05.00 Uhr

Abstimmungsinfos sollen künftig auf Englisch und andere Sprachen veröffentlicht werden. Dies fordert die SP in der Stadt Luzern. Grund: Wer bloss Deutsch auf Niveau A2 beherrscht, erfüllt zwar die Voraussetzungen für die Einbürgerung, ist aber kaum in der Lage, am politischen Leben teilzunehmen.