Kommentar Frauenfussball-EM wäre ein gutes Schaufenster für die Region Es geht zwar nur um drei Gruppenspiele in der Swisspor-Arena – trotzdem wären die zwei Millionen Franken, die die Stadt Luzern dafür ausgeben will, gut investiertes Geld. Roman Hodel 19.12.2022, 19.00 Uhr

Die Frauenfussball-EM 2025 soll nach Luzern kommen. Gut so! Immerhin handelt es sich um Europas grössten Sportanlass für Frauen – und die Gelegenheit, sich als Austragungsort zu empfehlen, dürfte sich so schnell nicht wieder bieten. Denn nimmt das Interesse an der Uefa Women's Euro weiter zu wie in den letzten Jahren, dürfte dieser Event für ein kleines Stadion wie die Swisspor-Arena wohl bald zu gross sein. Weiter sind die zu erwartenden Fanmassen in der Zahl überschaubarer als beim Pendant der Männer – und somit für eine Stadt von der Grösse Luzerns zu bewältigen.