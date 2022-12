Kommentar Verkehrs-Grossprojekte in der Luzerner Innenstadt müssen besser koordiniert werden Die Idee einer «Ostumfahrung» des Luzerner Bahnhofs ist gut – aber nur, wenn Stadt, Kanton und Bund an einem Strick ziehen. Robert Knobel 14.12.2022, 18.59 Uhr

Buslinien in der Stadt Luzern sollen künftig via Tribschen-Inseliquai zur neuen Haltestelle «Bahnhof Ost» fahren. Damit sollen die Pilatusstrasse und die Bushaltestellen am Bahnhofplatz entlastet werden.