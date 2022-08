Luzerner Carregime: Stadtrat präsentiert mutige Lösung

Kommentar Luzerner Car-Probleme: Die Stadtpassage ist zwar unausgereift – aber sie könnte mehrheitsfähig sein Der Luzerner Stadtrat setzt auf eine Parkierungslösung für Reisecars beim Kantonsspital. Das ist riskant, aber richtig. Christian Peter Meier 17.08.2022, 05.00 Uhr

Wie weiter mit dem Gruppentourismus in Luzern? Und wohin mit den lästigen Reisecars? Auf diese Fragen gibt der Luzerner Stadtrat endlich klare Antworten: Erstens heisst er Gäste grundsätzlich willkommen – selbst wenn sie geballt auftreten – und spricht sich zweitens für eine Infrastrukturlösung aus. Konkret sollen die Cars in einem zusätzlichen Untergeschoss beim Luzerner Kantonsspital (Luks) Platz finden; dort wird ohnehin ein Parkhaus gebaut. Vom Luks aus sollen die Touristinnen und Touristen in einer unterirdischen 800-Meter-Passage mitten in die Altstadt geführt werden.