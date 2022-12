Mediterrane Nächte: Zielkonflikte müssen minimiert werden

Kanton Luzern «Tradition steht über dem Geist der Vegetarier»: Metzgereien freuen sich vor Weihnachten über volle Auftragsbücher

Damit an Weihnachten am Familientisch Fleisch geschlemmt werden kann, geht es in den Metzgereien derzeit hektisch zu und her. Gefragt ist insbesondere Fondue chinoise – aber nicht nur.