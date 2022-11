Kommentar: Verschiebung der Billettsteuer-Abstimmung ist richtig

Kommentar Verschiebung der Abstimmung in Kriens ist richtig Die Billettsteuer-Vorlage kommt wegen fehlerhafter Darstellungen in der Abstimmungsbotschaft nicht am 27. November vors Volk. Stefan Dähler 09.11.2022, 18.30 Uhr

Die Abstimmungsbotschaft zur Billettsteuer-Vorlage enthält aufgrund eines Druckfehlers irreführende Angaben. Bild: std

Das kommt höchst selten vor: Wegen verwirrender Darstellungen in der Abstimmungsbotschaft hat der Krienser Stadtrat entschieden, die am 27. November geplante Abstimmung über die Ausweitung der Billettsteuer zu verschieben. Einen ähnlichen Fall gab es 2020 in Ebikon bei der Sagenmatt-Vorlage. Allerdings: Damals erfolgte die Verschiebung auf Geheiss des Regierungsrats, der in der Botschaft Formfehler und unausgewogene Informationen festgestellt hatte.