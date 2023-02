Kommentar zur Budget-Abstimmung Stadt Luzern Die Steuersenkung war überfällig Lange hat das Luzerner Stadtparlament mit dem Schritt zugewartet. Dass nun das Volk grünes Licht für tiefere Steuern gibt, ist nur logisch. Robert Knobel 05.02.2023, 17.08 Uhr

Das überdeutliche Ja zur Steuersenkung in der Stadt Luzern ist keine Überraschung. Nach Überschüssen von total 200 Millionen Franken in den letzten acht Jahren kann die Stadt der Bevölkerung ruhig etwas zurückgeben – so dachte wohl die grosse Mehrheit der Stimmenden. Dies um so mehr, als auch das Jahr 2022 mit hervorragenden Zahlen abschliessen wird.