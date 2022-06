Unser Kommentar zur Fusion Honau-Root

Kommentar zur Fusion Honau-Root Jetzt müssen Ängste ausgeräumt werden Honau will mit Root zusammengehen. Trotzdem ist die Gemeinde gespalten. Die Verantwortlichen sollten jetzt genau hinhören. Simon Mathis 26.06.2022, 14.40 Uhr

54 zu 46 Prozent: Was in grösseren Gemeinden und schweizweit nach einem ziemlich klaren Resultat aussieht, wird in Kleingemeinden schnell relativiert. Denn in Honau haben diesen Sonntag «nur» 171 Stimmberechtigte an einer entscheidenden Urnenabstimmung teilgenommen. 88 von ihnen wollen mit Root fusionieren, 75 mit Gisikon.