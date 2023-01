Stadt Luzern Als Bierhumpen durch den «Stadtkeller» flogen und Scheiben zu Bruch gingen Zum 40. Mal lädt der Luzerner «Stadtkeller» ab dem 4. Januar zum Konzertwinter. Der Start 1981 verlief vielversprechend – bis es zu einem denkwürdigen Abend kam. Roman Hodel Jetzt kommentieren 02.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es wird ein besonderer Moment am Mittwoch im «Stadtkeller»: Wenn der Luzerner Musiker Henrik Belden den Konzertwinter eröffnet, so beginnt damit nicht nur die erste Saison im sanierten Restaurant, sondern es ist auch die 40. überhaupt – pandemiebedingt mit zwei Jahren Verspätung. «Ich mag Konzerte hier, weil das Publikum entspannt ist – die Leute sitzen, haben vorher gegessen», so Belden. Zudem sei der «Stadtkeller» mittlerweile eines der wenigen Altstadt-Lokale, wo abends etwas läuft.

Henrik Belden in action 2018. Bild: Dominik Wunderli

Beim Start des Konzertwinters vor gut 41 Jahren war dies noch anders. Die Altstadt war das Ausgehquartier schlechthin, der «Stadtkeller» allerdings primär auf Folklore und Touristen im Sommer ausgerichtet. «Das wollten wir ändern und im Winter ein Musikrestaurant mit täglichen Konzerten für Einheimische etablieren wie etwa das Atlantis in Basel», erinnert sich der damalige und langjährige Pächter Walter Vollmeier, der das Angebot zusammen mit Franz Bachmann (Open-Air-Kino Alpenquai) lancierte.

Jazz-Schlagzeuger Billy Cobham im «Stadtkeller» 1986. Bild: Bruno Voser/Privatarchiv W. Vollmeier

Das erste Konzert mit dem Jazz-Schlagzeuger Billy Cobham im November 1981 war restlos ausverkauft. «Wir wurden überrumpelt», sagt Vollmeier. Nicht nur punkto Aufmarsch, auch bezüglich Lärm und Temperaturen. Schallschluckende Vorhänge mussten her – und auf die zweite Saison hin eine Klimaanlage. Dessen ungeachtet: Die Jazz-, Folk- und Rockkonzerte kamen gut an. «Bis an jenem 7. Januar 1982», sagt Vollmeier.

Punk-Konzert gerät ausser Kontrolle

Gemeint ist das Konzert der Luzerner Punk-Band Crazy. «Krawalle im Stadtkeller» titelten die «Luzerner Neusten Nachrichten» (LNN) anderntags. Gemäss Vollmeier war das Lokal bereits zum Bersten voll, als draussen immer noch Hunderte auf Einlass warteten. Während Crazy auf der Bühne loslegte, kam es zu Tumulten. Bierhumpen flogen durch den «Stadtkeller», zwei Fensterscheiben gingen zu Bruch. Er habe Angst gehabt, auch um seinen Pachtvertrag – das Restaurant war erst 1980 saniert worden. Nach einer halben Stunde habe das Konzert geendet und der «Stadtkeller» sich entleert. Die LNN notierten am Schluss der Meldung:

«Auf den Einsatz der Polizei wollte der Wirt aus psychologischen Gründen verzichten.»

Das Konzert von Crazy im Stadtkeller. Bild: PD

Der Abend hatte Folgen: Punk war im «Stadtkeller» nicht mehr erwünscht. Dafür mauserte sich das Musikrestaurant rasch zu einem Hotspot des Mundartrocks. Hanery Amman, Span, Sina und Stiller Has wurden zu Stammgästen. Und dann natürlich Polo Hofer. Der 2017 verstorbene Mundartrock-Pionier gehörte quasi zum Inventar, trat laut Vollmeier mehr als 180 Mal im «Stadtkeller» auf – so oft wie an keinem anderen Ort.

Polo Hofer in action im «Stadtkeller» 2001. Bild: Privatarchiv W. Vollmeier

60 Prozent der Tickets sind im Vorverkauf bereits weg

Mundart steht auch im 40. Konzertwinter auf dem Programm: So lässt die Band Rumpelstoff das Liedgut der von Polo Hofer mitgegründeten «Rumpelstilz» aufleben. Daneben sind lokale Bands zu hören, Comedystars und als Headliner der italienische Musiker Eduardo Bennato, die Luzerner Musikerin Eliane sowie der bestens «Stadtkeller»-erprobte Bluesmusiker Philipp Fankhauser. Für die total 50 Konzerte und Comedyabende sind im Schnitt bereits 60 Prozent der Tickets im Vorverkauf weg. «Das ist sehr erfreulich und zeigt, dass der Stadtkeller 2.0 schon jetzt Kult ist», sagt mit Blick auf die erste Saison im erneuerten Lokal Geschäftsführer Alois Keiser von der Gambrinus Gastronomie, der das Lokal zusammen mit Gastgeberin Andrea Gehrig leitet,

Zu den Neuerungen gehört, dass man die Sitzplätze respektive Tische, online buchen kann – und die Musik klingt dank einer neuen Tonanlage akustisch runder. Henrik Belden, der den «Stadtkeller» als «eine seiner Stuben» bezeichnet, sagt es so: «Das Lokal sieht nun edler, aber nicht zu fancy aus – das passt.» Er wird am 4. Januar das erste Mal nach über vier Jahren wieder mal in seiner Heimatstadt auf der Bühne stehen; nach einer zwar bewussten, aber wegen Corona verlängerten Pause. Mit neuer Musik? Zumindest mit einer Kostprobe davon – das Album ist noch in Arbeit.

Hinweis Letzte Tickets für das Eröffnungskonzert, Tickets für alle weiteren Konzerte sowie das ganze Programm gibt's auf der Website des Stadtkellers.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen