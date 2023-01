Kostümverkauf Luzerner Theater Lange Warteschlangen und kuriose Kostüme – zahlreiche Besuchende haben sich mit Unikaten eingedeckt Am vergangenen Freitagabend standen 2000 Kostüme und Accessoires aus dem Fundus des Luzerner Theaters zum Verkauf. Nicole Aeschlimann Jetzt kommentieren 21.01.2023, 16.00 Uhr

Mit Sonnenschein, eisigen Temperaturen und einer langen Warteschlange startet am Freitag der Kostümverkauf des Luzerner Theaters. Als sich die Türen um 16 Uhr öffnen, stehen die Besucherinnen und Besucher bis zur Hirschmattstrasse an. Im Inneren werden sie von einer grossen Auswahl an Kostümen, Masken und Hüten empfangen – von schlicht bis grotesk ist alles dabei.

Barbara Bättig (links) und Joli Keller freuen sich über ihre Fundstücke und wollen originelle Fasnachtskostüme daraus basteln. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023)

Barbara Bättig und Joli Keller waren nach eigener Aussage die ersten vor den Türen des Luzerner Theaters. «Bereits um 15 Uhr waren wir hier», erzählen sie. Ihre Ausbeute nach etwa einstündiger Suche besteht aus mehreren weissen Röcken und Jacken, die sie zu zwei Fasnachtskostümen zusammenstellen wollen.

«Was genau daraus entsteht, wissen wir noch nicht.»

Keller zeigt auf einen Rock mit Untergestell. «Vielleicht mache ich daraus einen ‹Grend›», sagt sie und lacht.

An der Bar gibt's Hüte statt Getränke

Ob Tüll oder Barockkleid - viele ausgefallene Kostüme stehen für die Besucherinnen und Besucher im Foyer des Luzerner Theaters bereit. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023)

Etwa 2000 Kleidungsstücke, Masken und Accessoires stehen zum Verkauf. Wer nach einem Schnäppchen sucht, ist im ersten Stock gut aufgehoben. Hier reiht sich Kleiderstange an Kleiderstange. Bereits ab zwei Franken ist man dabei. Einige Krawatten gibt's sogar gratis. An der Bar – wo an anderen Tagen das Pausenpublikum sein Cüpli geniesst – liegen Hüte in zahlreichen Formen und Farben.

Caroline Schmid hat auch für ihre Freunde eingekauft. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023)

Für ein buntes Cape sowie zwei silbrige Mäntel hat sich Caroline Schmid entschieden. Sie hat nicht nach etwas bestimmtem gesucht. «Ich habe mich überraschen lassen.» Dabei hat sie nicht nur für sich eingekauft. «Die Mäntel sind gar nicht für mich», gesteht sie, «sondern für zwei Freunde.»

«Eine Etage höher befinden sich die etwas teureren Kostüme», erklärt Monique Zimmermann, verantwortlich für Events und Sonderprojekte am Luzerner Theater. Und im dritten Stock seien einige Prunkstücke ausgestellt.

Auch eine Käsetheke zum Anziehen war für rund 400 Franken erhältlich. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023)

«Diese Kostüme können bis zu 600 Franken kosten»

, so Zimmermann. Blumengeschmückte Reifröcke stehen neben überdimensionierten Daunenjacken und einer Käsetheke zum Anziehen. Ein Kostüm zeigt gar die Silhouette der Luzerner Altstadt. Die zirka drei Meter breite Tafel kann wie ein Rucksack angezogen werden. Ob sich dieses Kostüm für die Fasnacht eignet, ist fraglich.

Angi Bürgler in einem eleganten Kleid, das sie an der Fasnacht tragen will. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023)

Eine handlichere Verkleidung hat Angi Bürgler ausgewählt. Sie trägt ein elegantes Kleid mit Spitzenoberteil und schwarz-goldenem Rock. «Die Perlen gefallen mir besonders gut.» Bürgler war auf der Suche nach Kostümen für ihren Theaterverein. «Dieses werde ich jedoch an der Fasnacht selber tragen.»

Kostümverkauf schafft Platz im Fundus

«Um die 800 Kostüme werden pro Spielzeit benötigt», schätzt Ulrike Scheiderer, Leiterin der Kostümabteilung. Nicht alle werden neu angefertigt, denn das Theater verfügt im Südpol über eine Kostüm- und Requisitensammlung mit 26'000 Teilen. 20'000 davon können auch ausgeliehen werden.

«Damit der Fundus nicht aus allen Nähten platzt, werden alle paar Jahre Kostümverkäufe gemacht», erzählt die Leiterin des Kostümfundus, Rhea Willimann. «Durchschnittlich werden bei einem Verkauf etwa drei Viertel der angebotenen Stücke verkauft.» Was nicht verkauft wird, wandert zurück in die Sammlung. Und wann wird ein Kostüm aussortiert? Ulrike Scheiderer: «Wenn ein Kleid für mehrere Produktionen immer wieder geflickt wurde, lässt es sich irgendwann nicht mehr weiterverwenden.»

Adrian Balmer, kaufmännischer Direktor, bringt den Anlass auf den Punkt: «Die Besuchenden haben die Möglichkeit, aussergewöhnliche Unikate zu erstehen, während der Kostümverkauf für uns eine geschätzte Einnahmequelle ist.» Damit könne in künftigen Produktionen das eine oder andere Glanzlicht gesetzt werden, was mit dem ordentlichen Budget nicht möglich wäre.

Die Warteschlange vor dem Eingang des Luzerner Theaters reichte zeitweise bis zur Hirschmattstrasse. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023) Das Foyer des Luzerner Theaters wurde mit Kleiderstangen gefüllt. 2000 Kostüme, Masken und Hüte standen für kauffreudige Interessenten bereit. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023) Auch Masken standen zum Verkauf. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023) Extravagantes, mit Blumen bestücktes Kleid. Allein der Kopfschmuck kostet 150 Franken. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023) Dimitrij und Cecile Würsch wühlen sich durch eine Kleiderstange mit Hosen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023) Neben Kostümen wurden auch Masken auf den Gängen schon mal Probe getragen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2023)

