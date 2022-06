Was ist das denn wieder für ein Schildbürgerstreich??? Ich denke der Park soll öffentlich zugänglich bleiben. So wurde es vom Vorbesitzer verlangt. Was hier vollführt wird ist Schildbürgerei. Mit fadenscheinigen Gründen (Sicherheit) will man sich Recht erkaufen. Als ehemaliger Bootsbesitzer sage ich, es ist für alle Platz am See woran es fehlt ist gegenseitige Rücksichtsnahme. An den Bootsbesitzer, der sein Boot dort im Bootshaus unterstellt vielleicht einen Hinweis. Ich habe mal gelernt in grauer Vorzeit, dass in Ufernähe das Boot mit Schrittgeschwindigkeit zu bewegen ist.