Kriens Abstimmungsbotschaft zur Billettsteuer ist fehlerhaft Im Anhang sind die Anpassungen des Reglements teils unklar gekennzeichnet. Allenfalls muss die Abstimmung verschoben werden. 07.11.2022, 16.05 Uhr

Die Abstimmungsbotschaft der Stadt Kriens zur Billettsteuer. Bild: std

Am 27. November ist in Kriens die Abstimmung über die Ausweitung der Billettsteuer geplant. Die kürzlich per Post versandte Abstimmungsbotschaft sorgt nun aber für Hektik, weil diese fehlerhaft ist. Dies betrifft den Anhang, in dem das Billettsteuer-Reglement inklusive der geplanten Anpassungen abgedruckt ist.