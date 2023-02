Kriens Am Hang beim Meiersmatt-Schulhaus sind 30 Eigentumswohnungen geplant In die Krienser Überbauung sollen vor allem Familien ziehen. Für diese muss noch eine Erschliessungsstrasse erstellt werden. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 02.02.2023, 11.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll die Überbauung «Obere Meiersmatt» aussehen. Visualisierung: Schürch Architekten

Hanglage mit Aussicht auf die Stadt Kriens und den Sonnenberg – etwa so lässt sich der Standort der Überbauung «Obere Meiersmatt» beschreiben, die oberhalb des Schulhauses geplant ist. Aktuell liegt der Gestaltungsplan bei der Stadt Kriens öffentlich auf. Geplant sind 30 Eigentumswohnungen in drei Gebäuden mit talseitig drei und bergseitig zwei Geschossen, wobei die maximale Höhe zehn Meter beträgt.

Der Hang beim Meiersmatt-Schulhaus ist derzeit unbebaut. Die neuen Gebäude sind auf einem rund 7500 Quadratmeter grossen Areal geplant, das leicht erhöht liegt und sich in der Bauzone befindet. Die darunterliegende Wiese gehört der Stadt Kriens, der Bereich oberhalb befindet sich in der Landwirtschaftszone.

Alles anzeigen

Neubauten auf der Wiese führen zu «Zäsur»

Die Eigentümerin, die Gebrüder Amberg Bauunternehmung AG, ist sich bewusst, dass Neubauten hier zu einer «Zäsur» führen, wie es in den Auflageakten heisst. «Um dem entgegenzuwirken, soll der verbleibende Zwischenraum vom einen zum nächsten Gebäude gross und unberührt gehalten werden. Die Gebäude halten sich in der Erscheinung zurück und sprechen eher die Sprache von landwirtschaftlich geprägten Ökonomiebauten denn von urbanen Wohnhäusern.» Die Wiesen ober- und unterhalb der Überbauung bleiben landwirtschaftlich nutzbar, sagt Bruno Amberg, Geschäftsleitungsmitglied der Gebrüder Amberg Bauunternehmung AG.

Das Baugesuch soll Ende Jahr eingereicht werden. Bruno Amberg rechnet damit, dass die Häuser frühestens im Frühjahr 2025 fertiggestellt sind. «Der Zeitplan hängt nun davon ab, ob es zu Einsprachen kommt.» Zu den Baukosten sowie den Verkaufspreisen der Wohnungen seien noch keine Aussagen möglich. «Das hängt unter anderem davon ab, ob wir die Gebäude in Holz- oder konventioneller Bauweise realisieren.»

Familienwohnungen und Ateliers

Die Wohnungen richten sich in erster Linie an Familien. «Die Lage gleich beim Schulhaus ist dafür perfekt», sagt Bruno Amberg. Die meisten Wohnungen sollen 4½ Zimmer aufweisen, dazu sind einige 3½- und 5½-Zimmer-Wohnungen vorgesehen. Geplant sind zudem sogenannte flexible Schaltzimmer, mit denen Wohnungen bei Bedarf um ein Zimmer vergrössert werden können.

Weiter sollen sechs Ateliers im Parterre realisiert werden. Denkbar ist, dass Bewohnende dort ein Co-Working für Homeoffice einrichten, diese können aber auch als Wohnungen genutzt werden, je nach Bedarf. «Das wird die Nachfrage dann zeigen», sagt Bruno Amberg.

Die Überbauung «Obere Meiersmatt». Visualisierung: Schürch Architekten

Die Heizenergie soll mittels Wärmepumpe gewonnen werden. Für die Stromversorgung sind auf den Dächern Photovoltaikanlagen vorgesehen, deren Produktion über den Bedarf der Überbauung hinausgehe. Die Erschliessung erfolgt über die Langrütistrasse und einen rund 130 Meter langen neuen Strassenabschnitt, der über das Grundstück der Stadt Kriens führen soll. «Die dafür nötigen Dienstbarkeiten sind vertraglich festgehalten», sagt Amberg.

33 Parkplätze für 30 Wohnungen

Geplant sind 33 Autoparkplätze in einer Tiefgarage plus 5 überirdische für Besuchende, wie den Auflageakten zu entnehmen ist. Hinzu kommen 102 Veloabstellplätze. Gerechnet wird mit 85 Autofahrten pro Tag. Die Bauherrschaft geht davon aus, dass das Auto das Hauptverkehrsmittel sein wird. Die Überbauung werde auch mit dem Velo oder zu Fuss gut erschlossen sein, doch die Topografie «hemmt die Benützung des Velos», heisst es in den Auflageakten. Die nächstgelegene Bushaltestelle «Südstrasse» ist zu Fuss zwar gut erreichbar, wird aber nur einmal pro Stunde bedient.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen