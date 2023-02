Runder Geburtstag in Kriens Regisseurin Josette Gillmann: Auch mit 90 ist die Bühne ihre Welt Theater und Musik gehören zu ihren grössten Leidenschaften, seit 70 Jahren steht sie auf der Bühne. Am Sonntag wird die Krienserin Josette Gillmann 90 Jahre alt. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Wir treffen die Jubilarin in einem Krienser Restaurant einige Tage vor ihrem Geburtstag und sind fasziniert: Josette Gillmanns stahlblaue Augen haben nichts von ihrer Intensität verloren und korrespondieren perfekt mit ihrem blauen Hosenanzug. Obwohl Josette Gillmann eine kleine, zarte Erscheinung ist, flutet sie mit ihrer Ausstrahlung den Raum. Die «Grande Dame des Amateurtheaters» ist sich ihrer Präsenz gar nicht bewusst, da ist keine Spur von einem überzogenen Ego. Vielmehr strahlt sie Herzlichkeit, Sympathie und Wärme aus.

Die Regisseurin Josette Gillmann beim Schappe Center. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 3. Februar 2023)

So kurz vor einem runden Geburtstag ist die Frage nach dem Wohlbefinden angebracht: «Danke, es geht mir gut. Bis auf ein paar Altersbeschwerden bin ich sehr zufrieden, vor allem, dass es im Kopf noch funktioniert», berichtet Josette Gillmann. Die Gesundheit sei das A und O, und dafür mache sie auch einiges: «Ich gehe sehr viel laufen. Und seit Jahrzehnten schwimme ich im Sommer im Lido. Ab 17 Grad wage ich mich in den See.»

Aus zwei wurden dreizehn Jahre

Die geistige Fitness behält sich die Jubilarin, indem sie nach wie vor Regie führt und aktuell für ihre nächste Rolle im neuen Stück der Bunten Bühne Kriens den Text lernt. Als die Theaterfrau 2010 den Kulturpreis der Gemeinde Kriens erhalten hat, meinte sie, sie wolle noch mindestens zwei Jahre Regie führen und sich mit der Rolle der Martha in «Die Herbstzeitlosen» überdies eine Wunschrolle erfüllen. Das ist 13 Jahre her und entgegen dieser Ansage übt Josette Gillmann aktuell tatsächlich wieder eine neue Rolle ein.

«Die Bunte Bühne Kriens wird dieses Jahr auch 90 Jahre alt. Seit 70 Jahren bin ich bei dieser Mitglied. Als die Anfrage kam, beim Jubiläumsstück eine Rolle zu besetzen, konnte ich nicht nein sagen», sagt sie mit einem Lachen. Ende April wird «Lotto-Fieber» Premiere feiern und Josette Gillmann eine gehässige alte Frau darstellen.

Dornröschen erweckte ihre Theaterlust

Die Faszination für die Theaterbühne fand ihren Ursprung 1939: Während die Welt im Begriff war, in einen dunklen Abgrund zu versinken, nahm eine Tante das sechsjährige Mädchen zu «Dornröschen» im Stadttheater Luzern mit. Eine Erfahrung, die ihr ganzes Leben geprägt hat. «Theater und Musik gehören zu meinen grössten Lieben im Leben», sagt sie. Geboren ist die Theaterfrau in Kriens, im ehemaligen «Krankenhüsli» auf dem Sonnenberg. Sie war die zweite von fünf Schwestern und zog mit der Heirat 1958 ins Krienser Spitzmattquartier, wo sie drei Kindern das Leben und ihre ganz grosse Liebe schenkte. «In diesen Jahren pausierte ich mit dem Theater, weil mir als junge Mutter die Zeit dafür fehlte.»

In der Folge spielte sie viele grössere und tragende Rollen. Darunter waren auch einige Traumrollen, von denen sie heute noch mit glänzenden Augen berichtet: «Nie vergessen werde ich Stücke wie ‹Katharina Knie›, ‹Der Besuch der alten Dame› oder ‹Die Herbstzeitlosen›.» 1991 erkrankte der damalige Regisseur Arthur Müller und für die Bunte Bühne Kriens kam nur eine Person in Frage, diese Aufgabe zu übernehmen: Josette Gillmann. Sie bildete sich in der Regiearbeit weiter und ist bis heute aktiv als Regisseurin tätig. Mittlerweile zwar «nur» noch für das Seniorentheater Kriens, das sie notabene 1980 initiiert hatte.

Josette Gillmann als Darstellerin beim Stück Besuch der alten Dame im Pilatussaal vor fast 21 Jahren. Bild: Eveline Bachmann (Kriens, 2. März 2002)

Musik stützt Stück und umgekehrt

Die «Hausregisseurin» der Bunten Bühne und des Seniorentheaters hat aber nicht nur für die beiden Vereine unzählige Stücke wie Dürrenmatt- oder Frisch-Klassiker, Musicals, Komödien, Freilichtspiele, Passionsspiele und Schwänke inszeniert. Josette Gillmann hat auch für über 20 Jahre Regie für die Musicals der Theatergesellschaft Meggen übernommen. «Ich liebe Musicals! Schon immer war mir die Verbindung zwischen Theater und Musik wichtig. In viele reine Sprechstücke habe ich sogar Lieder und Musik eingebaut. Die Musik stützt das Stück und umgekehrt.»

Hier war Josette Gillmann vor 19 Jahren bei der Theatergesellschaft Meggen als Regisseurin im Einsatz bei einem Casting. Bild: Remo Inderbitzin (Meggen, 25. April 2004)

Die Begegnung mit Josette Gillmann zeigt eine vor Lebensfreude und Energie sprudelnde Frau. Der 90. Geburtstag am Sonntag, den sie im Kreise ihrer Familie in einem Krienser Restaurant feiern wird, erstaunt sie fast ein bisschen. «Ich denke manchmal schon, jetzt solltest du mal ‹öppe› aufhören, aber wer weiss, Emil wurde auch kürzlich 90 und macht weiter!» Sie weiss, dass sie Glück hat. «Ich lebe nach wie vor selbstständig und brauche keine Hilfe. Wenn ich gesund bleibe, möchte ich gerne hundert Jahre alt werden.» Dies sei der Jubilarin von Herzen gewünscht.

