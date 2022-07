Kriens Auto landet im Obernau in Bach Am Mittwochabend kam es in Obernau zu einem Selbstunfall. 27.07.2022, 19.27 Uhr

Bild: Leserreporter

Am Mittwochabend landete ein Auto in einem Bach. Das Missgeschick sei beim Parkieren geschehen, berichtet ein Leserreporter. Verletzt worden ist offenbar niemand. Auch ein Wohnmobil, das gleich daneben stand, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der genaue Unfallhergang ist unklar. (rem)