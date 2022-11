Nach Unfall in Kriens: Zwei verletzte Personen

Kriens Auto mit Lieferwagen kollidiert – zwei Personen verletzt Auf der Ringstrasse in Kriens ist ein Lieferwagen mit einem Auto kollidiert. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, zwei Personen wurden verletzt. 04.11.2022, 16.43 Uhr

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Ringstrasse in Kriens ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lieferwagen. Die Unfallursache und auch der Unfallhergang sind noch unklar, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.