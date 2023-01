Kriens Wegen offener Frage: Gibt es eine Zusatzrunde für die Billettsteuer? Nach dem Ja des Krienser Stimmvolks ist unklar, ob Gratistickets auch besteuert werden müssen. Das sind die nächsten Schritte. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 30.01.2023, 17.00 Uhr

Unter anderem bei Spielen des HC Kriens-Luzern in der Krauerhalle wird künftig eine Billettsteuer erhoben. Bild: Patrick Hürlimann (17. Dezember 2022)

Mit 51,4 Prozent Ja-Anteil hat Kriens die Ausweitung der Billettsteuer auf lokale Organisationen am vergangenen Sonntag angenommen. Der Stadtrat konnte sich nach dem Nein zum Budget 2021 mit Steuerfusserhöhung und zur Nachkommen-Erbschaftssteuer erstmals wieder bei einer Steuervorlage durchsetzen. «Das ist finanzpolitisch erfreulich, aber wir haben noch Arbeit vor uns», sagt der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) auf Anfrage.

Der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni Bild: Dominik Wunderli

Zu klären gilt es nun, ob Gratistickets, zum Beispiel für Junioren oder Ehrenvereinsmitglieder, ebenfalls unter die Billettsteuer fallen. Der entsprechende Reglements-Artikel ist nicht klar formuliert. Die Diskussionen dazu nahmen erst nach der Behandlung der Vorlage im Einwohnerrat Fahrt auf, eine Anpassung war daher nicht mehr möglich.

Politische und juristische Diskussionen stehen an

«Zuerst muss der Stadtrat politisch entscheiden, ob er Gratistickets grundsätzlich besteuern will», sagt Erni. «Danach wollen wir juristisch klären, ob der Stadtrat die entsprechende Praxis selbst festlegen kann oder ob das Reglement präzisiert und damit auch vom Einwohnerrat nochmals bestätigt werden muss.» Eine Vorentscheidung dürfte in den nächsten Wochen fallen.

Zudem werde der Stadtrat beobachten, welche Lösung die Stadt Luzern findet. Diese hat denselben Artikel schon länger in ihrem Billettsteuer-Reglement. In der Praxis besteuert Luzern Gratistickets nicht, ausser es gibt eine finanzielle Gegenleistung wie bei Sponsoren. Wie das künftig gehandhabt wird, ist offen, die Stadt Luzern überarbeitet das Reglement derzeit, die neue Version soll noch dieses Jahr vorliegen.

Verordnung ist kein Thema mehr

Die SP wiederum regt in einer Stellungnahme an, die Praxis für Kriens in einer Verordnung auszuformulieren. Diese Möglichkeit hat der Stadtrat im November in der Antwort auf eine dringliche Interpellation angetönt, ist nun aber kein Thema mehr, sagt Erni.

«Eine Verordnung ist nur zulässig, wenn im Reglement auf solch eine verwiesen wird. Dieser Verweis ist im nun angenommenen Billettsteuer-Reglement nicht enthalten.» Ausserdem dürfen Verordnungen dem übergeordneten Reglement nicht widersprechen, eine solche Lösung wäre juristisch daher heikel.

Die Änderung des Krienser Billettsteuer-Reglements soll am 1. August dieses Jahres oder per 1. Januar 2024 in Kraft treten – vorher muss dieses vom Regierungsrat genehmigt werden. Angesichts der anstehenden Abklärungen sei eher der spätere Termin realistisch, sagt Erni.

Für das laufende Jahr werde man daher die budgetierten Billettsteuer-Einnahmen von 180’000 Franken nicht erreichen. Im Jahr 2022 generierte Kriens Billettsteuereinnahmen von knapp 100’000 Franken. «Wir werden versuchen, den Fehlbetrag innerhalb des Globalbudgets zu kompensieren.» Sparmassnahmen dürften deswegen aber keine nötig werden.

Greift das Parlament von selbst ein?

Beda Lengwiler, Einwohnerrat Junge Mitte Bild: PD

Nicht ausgeschlossen ist, dass aus dem Einwohnerrat eine Präzisierung gefordert wird. «Ich erwarte vom Stadtrat, dass er Gratistickets von der Billettsteuer ausnimmt, wie er es in der Interpellationsantwort in Aussicht gestellt hat», sagt Beda Lengwiler von der Jungen Mitte, die neben FDP und SP ein Nein zur Vorlage empfohlen hat.

«Vorerst warten wir ab, was der Stadtrat macht. Falls er Gratistickets von Jugendlichen und Kindern tatsächlich besteuern will, werden wir dies auf politischem Wege einfordern.»

Für die FDP ist ein Vorstoss kein Thema. «Der Souverän hat diesen Änderungen und Formulierungen zugestimmt», schreibt Fraktionschef Beat Tanner. «Es kann ja nicht sein, dass bereits ein Tag nach der Zustimmung wieder Änderungen beantragt werden.»

