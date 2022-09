Kriens Bei der Boden-Initiative zeichnet sich ein neuer Kompromiss ab Der Einwohnerrat hat den stadträtlichen Gegenvorschlag zurückgewiesen. Stattdessen wollen alle Parteien an einem runden Tisch eine neue Lösung suchen. Stefan Dähler 29.09.2022, 17.41 Uhr

Blick auf Kriens mit dem Stadthaus in der Bildmitte. Bild: Pius Amrein (29. April 2021)

Überraschung im Krienser Einwohnerrat: Eigentlich sollte dieser am Donnerstag den stadträtlichen Gegenvorschlag zur Boden-Initiative behandeln. Doch nach langer und kontroverser Diskussion hat das Parlament entschieden, die Vorlage zurückzuweisen. Stattdessen bekräftigten sämtliche Fraktionen die Absicht, gemeinsam an einem runden Tisch einen Kompromiss zu erarbeiten, der in ein neues Reglement münden soll. Sollte das gelingen, könnte die Initiative zurückgezogen werden.