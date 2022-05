Kriens Krienser Stadtrat soll finanziell eingeschränkt werden – aber erst ab 2024 Die Exekutive schlägt vor, dass ihre eigene Finanzkompetenz heruntergesetzt wird. Das dürfte im Sinne der Parlamentsmehrheit sein. Am Ende muss aber das Volk darüber entscheiden. Stefan Dähler 19.05.2022, 14.46 Uhr

Der Krienser Stadtrat (von links): Roger Erni (FDP), Stadtschreiberin Karin Schuhmacher, Marco Frauenknecht (SVP), Stadtpräsidentin Christine Kaufmann (Mitte), Cla Büchi (SP) und Maurus Frey (Grüne). Bild: Stadt Kriens

Im Vergleich zu den Exekutiven in den anderen Luzerner Parlamentsgemeinden hat der Krienser Stadtrat eine sehr grosse Finanzkompetenz: Über Ausgaben von 3 Prozent des Steuerertrags kann er frei bestimmen, ohne das Parlament einzubeziehen; das entspricht rund 2,6 Millionen Franken. Zum Vergleich: In Emmen sind es rund 500’000 Franken, in Horw 550’000 Franken und in Luzern 750’000 Franken.

Künftig soll auch der Krienser Stadtrat stärker beschränkt werden. Aufgrund eines FDP-Postulats schlägt der Stadtrat eine Senkung der Finanzkompetenz auf 2 Prozent des Steuerertrags vor, was knapp 1,7 Millionen Franken entspräche und immer noch mehr wäre als in den anderen Parlamentsgemeinden. Der Vorstoss wurde am Donnerstag im Einwohnerrat behandelt und abgeschrieben. Dennoch will der Stadtrat das Anliegen auf seine Pendenzenliste nehmen und im Rahmen der nächsten Revision der Gemeindeordnung behandeln. Diese könnte zu Beginn der nächsten Legislatur am 1. September 2024 in Kraft treten, müsste zuvor aber noch vom Volk genehmigt werden.

FDP und SVP wollen noch tiefere Ausgabenlimite

Die Debatte am Donnerstag zeigte, dass die Mehrheit des Einwohnerrats eine Herabsenkung der stadträtlichen Finanzkompetenz begrüsst, wobei offen ist, wo genau man diese ansetzen soll. Die Mitte lobte den Vorschlag des Stadtrats, FDP und SVP hätten gerne noch eine tiefere Limite. Die Entscheide würden so breiter abgestützt und der Mehraufwand durch zusätzliche Parlamentsgeschäfte dürfte sich in Grenzen halten, da im Gegenzug weniger Vorstösse zu erwarten seien, so ein Argument. Grüne und SP sprachen sich gegen Änderungen aus; dies wegen des Mehraufwands und weil sie befürchten, dass zusätzliche Reglemente die Innovationskraft der Krienser Verwaltung hemmen könnten.