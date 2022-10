Kriens Der historische Wert des Schlösslis Schauensee ist grösser als gedacht – das hat Folgen für künftige Umbauten Neue Untersuchungen zeigen, dass ein erheblicher Teil des Bauwerks aus dem 13. Jahrhundert stammt. Damit steht es auf einer Stufe mit dem Schloss Heidegg – und der Spielraum für bauliche Veränderungen sinkt. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Das Schloss Schauensee oberhalb von Kriens. Bild: Pius Amrein (17. Oktober 2019)

Dass den Krienserinnen und Kriensern das historische Schloss Schauensee am Herzen liegt, ist bekannt. So kämpfte die Bevölkerung einst erfolgreich gegen den Abriss. Dass die Qualität der historischen Bausubstanz für eine Burg- oder Schlossanlage im Kanton Luzern fast einzigartig ist, ist dagegen neu. Zu diesem Schluss kommt nun die kantonale Denkmalpflege aufgrund einer kürzlich durchgeführten bauhistorischen Untersuchung. Diese hat gezeigt, dass «wesentliche Teile des Wohnteiles sowie des Rundturms bis zur Mauerkrone aus der gleichen Bauphase des späten 13. Jahrhunderts» stammen, wie die Stadt Kriens mitteilt.

Durchgeführt wurde die Untersuchung, weil mehrere Vorstösse im Krienser Einwohnerrat die künftige Nutzung des Schlösslis und allfällige Umbauten thematisiert hatten. Dass der Turm im 13. Jahrhundert gebaut wurde, war zwar schon bekannt. «Die bisherige Literatur lässt sich aber so interpretieren, dass das Schloss im 16. Jahrhundert grösstenteils neu aufgebaut worden ist», sagt Mathias Steinmann von der Denkmalpflege. «Wie viel von der ursprünglichen Bausubstanz tatsächlich erhalten war, war bisher unbekannt.»

Turm ist so alt wie die Eidgenossenschaft

Die früheren Erkenntnisse stammten aus Bild- und Textquellen. Nun wurde eine sogenannte dendrochronologische Analyse vorgenommen. So konnte etwa anhand der Jahrringe das Fälldatum des Bauholzes bestimmt werden. Auch das Mauerwerk wurde untersucht. Dabei zeigte sich übrigens: Der Rundturm wurde 1291, im Gründungsjahr der alten Eidgenossenschaft, erstellt. Die unteren beiden Stockwerke des Wohnturms sind gar noch ein paar Jahre älter.

Blick ins Innere des Schlosses Schauensee. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 25. Mai 2020)

«Der Innenausbau des Wohnteils wurde zwar grösstenteils im 16. Jahrhundert realisiert», sagt Steinmann.

«Das Mauerwerk und die Primärkonstruktion stammen aber aus dem 13. Jahrhundert.»

Somit gehöre Schauensee gemeinsam mit Heidegg «zu den bedeutendsten und ältesten Schlossanlagen» im Kanton.

Das Schloss Heidegg. Bild: Pius Amrein (Gelfingen, 2. Mai 2022)

Dadurch sinkt der Spielraum für allfällige Umbauprojekte der Stadt Kriens. Denn Eingriffe sind aus denkmalpflegerischer Sicht eher möglich, wenn ein Bau im Verlauf der Zeit bereits stark abgeändert worden ist. Der in einem Vorstoss angeregte Bau eines Lifts für die barrierefreie Erschliessung würde beim Schlössli einen zu starken Eingriff in die Bausubstanz darstellen, sagt Steinmann. Die Denkmalpflege würde einem solchen Projekt nicht zustimmen. «Für einen Lift im Turm müssten wertvolle Balkenlagen aus dem 13. Jahrhundert entfernt werden. Ein Anbau wiederum würde das Erscheinungsbild zu stark stören.» Letzteres gilt auch für eine fixe Gastroinfrastruktur im Schlossgarten. Für den Ersatz der in die Jahre gekommenen Ölheizung dagegen sei eine ökologischere Lösung realistisch.

Zumindest der Garten soll barrierefrei werden

Für die Stadt Kriens kommen die Ergebnisse überraschend, wie deren Immobilienmitteilung auf Anfrage schreibt. Für die Aufwertung des Gartens wolle man nun eine verträgliche Alternative erarbeiten. Priorität habe ein barrierefreier Zugang, «der im besten Fall auf die Sommersaison 2023» realisiert wird. Weiter soll der Garten für Anlasse elektronisch erschlossen werden. «Der Pavillon soll zudem mit Frischwasser versorgt werden, damit Caterer über bessere Arbeitsbedingungen verfügen.» Daneben seien keine weiteren Massnahmen geplant, die Veranstalter müssen mit mobilen Geräten arbeiten. Für die Attraktivierung des Schlossgartens rechnet die Stadt mit einem Betrag zwischen 300’000 und 400’000 Franken.

Ebenfalls Abklärungen laufen zum erwähnten Ersatz der Heizung. Budgetiert seien hierfür rund 320’000 Franken im Jahr 2023.

Der Garten des Schlosses Schauensee. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 25. Mai 2020)

Aufgrund der neuen Erkenntnisse wäre es denkbar, dass das Schloss Schauensee vom Bund künftig als «Objekt von nationaler Bedeutung» klassifiziert wird, sagt Steinmann. Derzeit gelte es als «Objekt von regionaler Bedeutung». Folgen auf bauliche Vorschriften hätte das nicht, die Anlage steht bereits unter kantonalem Denkmalschutz. «Aber es wäre denkbar, dass bei einer Restaurierung künftig höhere Beiträge bezahlt werden können.»

Ein Rundgang durch das Schloss Schauensee. Video: René Meier

