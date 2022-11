Kriens: Billettsteuer-Abstimmung wird verschoben

Kriens «Irreführende Darstellung» wegen Druckfehler – nun wird die Billettsteuer-Abstimmung verschoben Weil die Abstimmungsbotschaft verwirrende Passagen enthält, findet der Urnengang erst im Januar statt. Eine offene Frage wird auch bis dann nicht geklärt sein. Stefan Dähler 09.11.2022, 17.19 Uhr

Die Abstimmungsbotschaft zur Billettsteuer. Bild: std

Das Krienser Stimmvolk wird am 27. November nicht über die Ausweitung der Billettsteuer abstimmen. Grund ist eine fehlerhafte Abstimmungsbotschaft. Als neuen Termin hat der Stadtrat den 29. Januar 2023 festgelegt. Bis dann werden die Unterlagen neu zugestellt. Die ebenfalls am 27. November geplante Abstimmung zum Budget der katholischen Kirchgemeinde findet wie geplant statt.

Das Malheur sei auf einen technischen Fehler im Produktionsprozess der Druckerei «ohne Verschulden der Stadt Kriens» zurückzuführen, teilt die Stadt mit. Betroffen ist der Anhang, in dem das Billettsteuer-Reglement mit geplanten Anpassungen abgedruckt ist. Dort müssten Passagen, die gestrichen werden sollen, durchstrichen dargestellt sein. Die Linien seien aber so dünn ausgefallen, dass sie kaum sichtbar sind. Das führe zu einer «irreführenden Darstellung».

Die Durchstreichungslinien in der Botschaft sind praktisch nicht sichtbar. Bild: std

Schaden ist Fall für die Versicherung

Der Stadtrat habe neben der Verschiebung auch andere Optionen abgewägt, wie Nachlieferung oder Hinweise auf den Fehler. Doch diese würden einer Stimmrechtsbeschwerde nicht standhalten. Stadtschreiberin Karin Schuhmacher ergänzt auf Anfrage: «Wir wollen den demokratischen Prozess sauber gestalten, das Abstimmungsresultat soll nicht durch verwirrende Informationen beeinflusst werden.» Zudem sei die Zustellfrist am Montag abgelaufen. Eine Abstimmung verursacht Kosten von rund 25'000 bis 30'000 Franken. Wer kommt dafür auf? «Es handelt sich um einen Haftpflichtfall, den die Versicherung der Druckerei übernehmen sollte.»

In der Region musste zuletzt 2020 in Ebikon die Sagenmatt-Abstimmung wegen einer fehlerhaften Botschaft verschoben werden. Damals griff der Regierungsrat wegen formeller Mängel und unausgewogener Information ein. Zu Kriens habe der Kanton keine Weisung abgegeben, schreibt die Abteilung Gemeinden. Aber man habe die rechtliche Situation und möglichen Konsequenzen gemeinsam mit der Stadt «erörtert».

Müssen auch Gratiseintritte versteuert werden?

Mit der Ausweitung der Billettsteuer will der Stadtrat Mehreinnahmen von rund 150'000 bis 200'000 Franken generieren. Neu würden lokale Organisationen steuerpflichtig, wenn sie bei Veranstaltungen Besuchereinnahmen von mehr als 10'000 Franken verzeichnen. Weiter soll die Billettsteuer «nach dem vollen Platzpreis berechnet» werden, heisst es im Reglement. Reduzierte oder Gratiseintritte würden nicht abgezogen.

Letzteres sorgt für Unklarheiten. Es kam kürzlich die Frage auf, ob auch Gratistickets, die Sportvereine an Junioren verteilen, versteuert werden müssen. Bei diesen besteht keine Möglichkeit, die Billettsteuer auf den Eintrittspreis zu überwälzen, die Vereine müssten draufzahlen. Die Billettsteuer beträgt 10 Prozent des Eintrittspreises. In einer Antwort auf eine SP-Interpellation stellt der Stadtrat daher nun in Aussicht, Junioren-Tickets von der Billettsteuer auszunehmen. Denkbar sei, nachträglich einen entsprechenden Verordnungsartikel zu erlassen.

Stadt Luzern besteuert Gratiseintritte nicht

Ob das möglich ist, bleibt aber vorerst unklar. «Verordnungen liegen zwar in der Kompetenz des Stadtrats», sagt Schuhmacher. «Doch sie dürfen dem übergeordneten Reglement nicht widersprechen. Darum muss nach der Abstimmung dieser Punkt sauber rechtlich abgeklärt werden.»

Interessant ist der Blick in die Stadt Luzern, die dieselbe Formulierung im Reglement hat, Gratiseintritte für Junioren aber nicht besteuert. Ohne Eintrittsgeld oder andere Vergütungen gebe es auch kein Steuerobjekt, schreibt dazu David Schär, Leiter Steueramt Stadt Luzern.