Kriens Geldquellen gesucht: Die Sonnenbergbahn rüstet sich für grössere Investitionen Die Bahn muss Einnahmen generieren, um die Erneuerung der Konzession zu stemmen. Dafür werden nun neue Anlässe ins Leben gerufen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

37'000 Passagiere fuhren letztes Jahr mit der Sonnenbergbahn. Bild: Manuela Jans-Koch (9. Juli 2015)

Seit 120 Jahren gibt es die Sonnenbergbahn in Kriens. Damit diese auch in Zukunft erhalten bleibt, muss das Unternehmen Reserven anhäufen. Denn 2030 steht ein grosser Schritt an: Die Betriebskonzession muss erneuert werden. Dafür müssen im Vorfeld umfangreiche Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur getätigt werden. «Erste Schätzungen sehen einen Betrag von rund 750’000 Franken vor», sagt Matthias Senn, Verwaltungsratspräsident der Sonnenbergbahn AG. «Es laufen aber noch Untersuchungen der Infrastruktur. Danach folgt die Erarbeitung des Sanierungsprojekts mit einer genaueren Kostenvorhersage.»

Matthias Senn, Verwaltungsratspräsident der Sonnenbergbahn AG. Bild: Corinne Glanzmann

Bereits klar ist, dass grössere Arbeiten etwa bei den Stützmauern und beim Tunnel anfallen. «Die Anlagen befinden sich zwar in einem guten Zustand, eine bauliche Instandsetzung ist aber nötig», sagt Senn. Weiter müssten der Korrosionsschutz der Brücke und das Fahrgestell erneuert werden. Bereits saniert worden sind die Bahnwagen. Momentan befinden sich im Erneuerungsfonds der Sonnenbergbahn 204’000 Franken. Senn:

«Das Ziel ist, die Arbeiten möglichst aus eigenen Mitteln zu finanzieren.»

Um weitere Einnahmen zu generieren, plant das Unternehmen nun einen Benefizanlass am 14. Juli, wie der Website der Stadt Kriens zu entnehmen ist. Zu einem Pauschalpreis von 250 Franken kann man eine abendfüllende Veranstaltung des Variété Caleidoskop besuchen, dazu gibt es ein dreigängiges Menu mit lokalen Spezialitäten. Der Reinerlös kommt der Sonnenbergbahn zu Gute. Diese hat zudem mit dem Weinspaziergang, der erstmals am 2. Juli stattfindet, einen weiteren Anlass ins Leben gerufen. Es handelt sich um eine begleitete Runde, auf der Luzerner Weine degustiert und Hofläden besucht werden können. Weiter ist wieder ein Kinderherbstfest geplant, nachdem es 2020 wegen Corona ganz ausgefallen und letztes Jahr nur in einem kleinen Rahmen durchgeführt worden ist.

Für die Sanierung der Bahnwagen wurden diese vom Trassee gehoben und abtransportiert. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 27. November 2018)

Es soll möglichst ohne Kredite der Stadt Kriens gehen

Auf Kredite der finanziell angeschlagenen Stadt Kriens für die Sanierungen will die Sonnenbergbahn möglichst verzichten. «Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen», sagt Senn. Denkbar sei aber, bei Stiftungen oder der kantonalen Denkmalpflege Gelder zu beantragen; die 1902 eröffnete Sonnenbergbahn steht unter Denkmalschutz. In welcher Höhe, ist noch offen, zuerst müsse die genaue Kostenvorhersage vorliegen. «Wichtig für uns ist, dass der Betrieb nicht nochmals pandemiebedingt eingeschränkt werden muss.» 2019 verzeichnete die Sonnenbergbahn rund 44’000 Passagiere, 2020 waren es nur noch 19’000, letztes Jahr dann immerhin wieder 37’000, so Senn.

«Wir konnten wegen des Rückgangs vorübergehend keine Rückstellungen tätigen.»

Dass nun wieder Anlässe wie das B-Sides-Festival oder das Variété stattfinden können, sei wichtig für die Frequenzen und damit auch die Einnahmen.

Die Sonnenbergbahn AG gehört mehrheitlich der Stadt Kriens, die den Betrieb jährlich mit rund 85’000 Franken sowie Personalleistungen unterstützt.

Infos zu den Anlässen auf www.sonnenbergbahn.ch unter der Rubrik «Aktuell».

Die Sonnenbergbahn mit Blick auf Kriens und den Vierwaldstättersee im Hintergrund. Bild: Manuela Jans-Koch (9. Juli 2015)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen