Kriens «Ich stehe erst am Anfang meiner Karriere» – diese junge Künstlerin hat noch viel vor Der Krienser Förderpreis für Kunst und Kultur geht dieses Jahr an Helen Eggenschwiler (30). Die vielseitige Künstlerin steht dabei erst am Anfang ihrer Laufbahn. Sabina South Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Helen Eggenschwiler in ihrem Atelier in der Teiggi-Überbauung in Kriens. Bild: Patrick Hürlimann, (19. September 2022)

Mit sympathischem Lachen und einer geballten Portion Enthusiasmus posiert Helen Eggenschwiler im Gemeinschaftsatelier Fussilli in Kriens für den Fotografen. Stylish gekleidet von Kopf bis Fuss oder immerhin Fussgelenk: «Das sind meine Atelier-Schuhe», sagt die 30-Jährige, deutet auf ihre beklecksten Adiletten und lacht verschmitzt. Ihre Kreativität ist auch in allen Ecken des Ateliers sichtbar und gibt Aufschluss über ihr künstlerisches Schaffen. Eggenschwilers Grundsubstanz ist die Fotografie. Es taumeln bedruckte Waldbahnen aus Gartenvlies von den Balken im Dach, Relikte einer Installationsarbeit. Das Material lässt Licht durch die 2D-Fotos schimmern, damit erzeugen die Baummotive die Illusion eines Waldes.

Die Baummotive erzeugen die Illusion eines Waldes. Bild: Patrick Hürlimann, (Kriens, 19. September 2022)

«Mich interessiert die Grenzüberschreitung von Traum und Realität, von Klarheit und Diffusion», sagt Eggenschwiler und deutet auf umstehende Arbeiten, die noch in der Entwicklungsphase stecken. Um den gewünschten Effekt zu erzielen, überlagert sie verschiedene Fotos mit Hilfe des Transferdrucks. Das funktioniert ähnlich wie Klebetattoos für Kinder. «Ich drucke meine Bilder mit Laser aus und klebe sie mit Transferleim spiegelverkehrt auf die Leinwand. Dann nassmachen und das Papier wegrubbeln. Schliesslich werden drei verschiedene Fotos übereinander gedruckt.»

Verschmelzung von Stadt und Land als Thema

Das Endprodukt soll homogen als Kunstwerk stehen können und nicht auf den ersten Blick als Überlagerung sichtbar sein. Die Verschmelzung von Stadt und Landschaft ist dabei oft Thema und Motiv. An der Wand neben der Eingangstür zum Atelier hängt beispielsweise eine verzerrte Version von Venedig. «Die Winkel und Ecken in Kombination mit dem Wasser haben mich fasziniert», sagt Eggenschwiler. Der persönliche Bezug zu ihrer Kunst spiele dabei eine wichtige Rolle.

«Ich versuche immer, in meinen Kunstwerken meine Gefühle mit aufzunehmen.»

Eggenschwilers Fotos entstehen im Alltag genauso oft wie auf Reisen.

Das Atelier zeugt von der Produktivität der Künstlerin, doch den Krienser Kulturförderpreis hat die gebürtige Zürcherin in erster Linie für ihre Arbeit als Kunstnetzwerkerin erhalten. Nach ihrem Abschluss an der Hochschule Luzern im Bereich Kunst und Vermittlung diente das Atelier auch als Mutterschiff für die Organisation ihrer zahlreichen Projekte. Hier entstanden Exponate für verschiedene Einzel- und Gruppenausstellungen. Seit 2020 ist Eggenschwiler Präsidentin der Fusilli-Ateliergemeinschaft Teiggi Kriens. Im selben Jahr gründete sie den Verein Make Art, der mit unkonventionellen Ausstellungen Kunstschaffende unterstützt.

«Bestätigung, auf dem richtigen Pfad zu sein»

Trotz Erfolg ist sich Helen Eggenschwiler sicher: «Ich stehe erst am Anfang meiner Karriere.» Ihre beklecksten Adiletten haben also noch einen weiten Weg vor sich. «Der Förderpreis gab mir die Bestätigung, auf dem richtigen Pfad zu sein.» Mit dem Preisgeld von 5000 Franken deckt sie sich erst mal mit Material ein, denn «Künstlerin zu sein, ist nicht billig». Zudem habe sie noch viele Ideen, die sie in naher Zukunft umsetzen will:

«Ich möchte vermehrt mit Natur- und Nachtfotografie und der Belichtungstechnik Cyanotypie experimentieren und eines Tages auch mein eigenes Papier schöpfen.»

Ein Masterdiplom in freier Kunst strebt sie ebenfalls an. Zusätzlich sind im nächsten Jahr eine Ausstellung in der Lakeside Gallery in Zug sowie eine Gruppenausstellung in England geplant. Zuerst freut sie sich auf die Preisverleihung am 20. November um 11 Uhr im Schappe-Kulturquadrat; eine Gelegenheit, den Besuchenden ihre Kunst vorzustellen. «Einige meiner Bilder werden ausgestellt sein.»

