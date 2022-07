Kriens Dieses Nachwuchstalent hat mehrere Leidenschaften – nicht nur im musikalischen Bereich Marienne Montero hat den Preis «Kleiner Prix Walo» gewonnen. Die 19-jährige Krienserin ergatterte damit eine CD- und Videoaufnahme. Doch sie hat auch andere Interessen. Sabina South Jetzt kommentieren 01.07.2022, 17.20 Uhr

Ihre Stimme ist kräftig, deklamierend, eindringlich, charismatisch und voller «Soul». Mit diesem Kraftorgan hat sich die Krienserin Marienne Montero Ende Mai unter die Haut der Zuschauenden und der Jury des Nachwuchspreises «Kleiner Prix Walo» gesungen.

Prompt ergatterte sie mit der Eigenkomposition «High» die Siegtrophäe in der Kategorie Gesang mit Liveband (Niels Mäder am Schlagzeug, Yannic Ambach an der E-Gitarre, Leonard Cordier am Bass). Vergeben wird der Preis vom Verein Show Szene Schweiz.

Marienne Montero hat den «Kleinen Prix Walo» als Newcomerin des Jahres gewonnen. Bild: Roger Grütter (Luzern, 25. Juni 2022)

«Für mich war das ein grosser Schritt und ein riesen Erfolgserlebnis, mit meinen eigenen Songs den ‹Kleinen Prix Walo› zu gewinnen», sagt die 19-Jährige. Die Liebe zur Musik wurde ihr von beiden Eltern in die Wiege gelegt. Ihr Vater steht als freischaffender Tenor auf internationalen Bühnen. «Er hat mir die Grundtechniken des Gesangs beigebracht und mir schliesslich viel Freiheit gelassen, um meinen eigenen Style zu entwickeln.»

Nach dem Tod der Mutter begann sie mit dem Liederschreiben

Auch ihre Mutter war Opernsängerin und trat beim Chor des Luzerner Theaters auf. «Als ich 15 war, habe ich mein Mami verloren, da hab ich mit dem Liederschreiben begonnen», erzählt Montero.

«Ich konnte diesen Verlust nur durch die Musik überstehen.»

Am Klavier wirkte sie mit hartnäckiger Virtuosität ihrer Trauer entgegen. Eine Tugend, die der Krienserin mit mexikanisch-rumänischen Wurzeln auch während der Coronapandemie zugutekam. «Ich hatte viel Zeit für mich und schrieb ein Lied nach dem anderen.» Angehaucht von Pop, Jazz und Soul berühren ihre Songs mit einer Authentizität, die viel Reife voraussetzt.

Montero bei einem ihrer Auftritte. Quelle: YouTube

Montero hat die Matura an der Kantonsschule Alpenquai mit Schwerpunktfach Musik abgeschlossen und behandelte das Thema Songwriting in der Maturaarbeit. So entstanden drei Lieder auf Englisch, Deutsch und Spanisch, in denen Montero die vielfältige Schönheit der Melancholie aufzeigte. Beim englischen Song merkte sie: «Es liegt mir total, für mehrere Instrumente und Bands zu komponieren.»

Sie will mit anderen Musikschaffenden zusammenarbeiten

Auch in Zukunft möchte Marienne Montero mit möglichst vielen Musikschaffenden zusammenarbeiten, schliesslich gilt der «Kleine Prix Walo» als Sprungbrett. Aber ihr Ehrgeiz fährt doppelspurig. Sie studiert Jus an der Uni Luzern und ist Event-Verantwortliche bei den Jungfreisinnigen Luzern. Sie könne sich gut vorstellen, ihre Leidenschaften später zu kombinieren.

«Ich möchte eine Nachricht rüberbringen und mit Themen, die mir wichtig sind, bei Leuten ankommen; sei es mit Musik, mit Initiativen in der Politik oder mit Problemlösungen rechtlicher Art.»

Auch für den Siegersong «High» ist ein Höhenflug geplant: «Ich bin zurzeit im Studio und nehme den Song auf, danach schicke ich ihn zum Mastering nach Los Angeles.» Und dann heisst es Ohren spitzen, denn vom Multitalent Montero wird man in Zukunft noch hören.

