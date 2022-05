Kriens Einwohnerrat bewilligt 3,7 Millionen für Sanierung des Reservoirs Schwynferch Das Wasserversorgungsprojekt war im Krienser Parlament unbestritten – es wurde am Donnerstag einstimmig bewilligt. Stefan Dähler 19.05.2022, 09.02 Uhr

Für 3,7 Millionen Franken wird das Wasserreservoir Schwynferch unterhalb des Himmelrichs erneuert. Der Krienser Einwohnerrat hat am Donnerstag den dafür nötigen Sonderkredit einstimmig bewilligt. Sämtliche Fraktionen betrachten das Projekt als notwendig; in ihren Voten betonten sie die Wichtigkeit der Wasserversorgung.

Einige Räte wünschten sich mehr Informationen über den generellen Zustand der Krienser Wasserinfrastruktur sowie zu künftig geplanten Investitionen. Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) stellte diese in seinem Votum in Aussicht.

Die Arbeiten sollen in Etappen über die Wintermonate der Jahre 2022/23 und 2023/24 ausgeführt werden, heisst es im Bericht und Antrag an den Einwohnerrat. Dies, weil eine teilweise Ausserbetriebnahme im Sommer wegen des höheren Wasserbedarfs nicht möglich sei. Das Reservoir hat ein Fassungsvermögen von 6000 Kubikmeter und ist in zwei Kammern aufgeteilt. So können diese jeweils nacheinander gewartet und gereinigt werden.

Das Trinkwasser-Reservoir Schwynferch wurde 1975 erbaut. Die Bausubstanz der Anlage befinde sich grundsätzlich in einem guten Zustand, weise aber starke Verschleisserscheinungen auf und sei technisch veraltet, heisst es im Bericht und Antrag.