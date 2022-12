Finanzhaushaltreglement Kriens: Es kommt zum Referendum

Stadtfinanzen Krienser Einwohnerrat sagt klar Ja zur Schuldenbremse – das letzte Wort hat aber das Volk Das Parlament stimmt dem neuen Finanzhaushaltreglement zu. Aufgrund eines parlamentarischen Referendums von links-grüner Seite ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 15.12.2022, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Krienser Stadthaus. Bild: Nadia Schärli (16. Januar 2022)

Es soll den Weg in eine bessere finanzielle Zukunft weisen: Das neue Finanzhaushaltreglement, das am Donnerstag im Krienser Einwohnerrat mit 26 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen in zweiter Lesung klar angenommen worden ist. Dieses enthält Vorgaben, um das Wachstum der Schulden zu stoppen und diese abzubauen, unter anderem folgende: