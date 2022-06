Kriens Einwohnerrat macht den Weg frei für Alterswohnungen im ehemaligen Gemeindehaus Die Stadt Kriens soll das derzeit leer stehende Gebäude im Baurecht an die Genossenschaft Wohnen im Alter Kriens abgeben. Stefan Dähler 30.06.2022, 16.09 Uhr

Der Entscheid fiel am Donnerstag im Einwohnerrat einstimmig: Die Stadt Kriens kann das alte Gemeindehaus im Baurecht an die Genossenschaft Wohnen im Alter Kriens (Gwak) abgeben. Die Gwak will darin Alterswohnungen anbieten und plant einen Umbau. Sie hat bereits das benachbarte Alters- und Gesundheitszentrum Lindenpark realisiert, die dortigen Wohnungen sind vermietet.