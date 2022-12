Verkehr Krienser Gegenvorschlag zur Velonetz-Initiative steht auf der Kippe Die Vorlage des Stadtrats ist den Linken zu wenig ambitioniert, der SVP geht sie zu weit. Der Entscheid fällt im Frühling. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 15.12.2022, 19.20 Uhr

Voraussichtlich am 18. Juni 2023 entscheidet das Krienser Stimmvolk: entweder über die Velonetz-Initiative von Pro Velo und den Gegenvorschlag, nur über Letzteren, falls Erstere zurückgezogen wird – oder nur über die Initiative, falls der Gegenvorschlag im Parlament durchfällt.

Wie es herauskommt, wird der Einwohnerrat im März in einer zweiten Lesung entscheiden. Diese ist nötig, weil der Gegenvorschlag eine Reglementsänderung vorsieht. Am Donnerstag in der ersten Lesung zeigte sich, dass es eng werden könnte. So sagte Matthias Erni (FDP), Präsident der vorberatenden Kommission, dass in dieser die Vorlage keine Mehrheit gefunden habe – wegen einer «unheiligen Allianz» von Linken und SVP.

Initiative geht weniger weit als in Luzern

Worum geht es? Die Initiative ist ein Nachzügler der Stadtluzerner Velonetz-Initiative, die zu Gunsten eines Gegenvorschlags zurückgezogen wurde. Daraufhin sagte das Stimmvolk im Mai klar Ja zur Vorlage. Das Krienser Begehren, wie auch eines in Emmen, geht weniger weit. Vorgaben bezüglich Breite der Velospuren und Umfang des Velonetzes gibt es keine. Gefordert wird ein Netz von Velohauptrouten, das in Form von Radwegen, Velostrassen oder in Ausnahmefällen auch Radstreifen umgesetzt werden kann.

Der Krienser Stadtrat steht dem offen gegenüber, allerdings ist er mit der Umsetzungszeit von 10 Jahren nicht einverstanden. Das sei wegen der komplexen Planung unrealistisch. Im Gegenvorschlag sieht er daher eine Frist von 20 Jahren vor. Zudem will der Stadtrat «pragmatisch» vorgehen und «möglichst rasch realisierbare» Routen «mit dem bestmöglich erreichbaren Standard» realisieren, wie es im Bericht und Antrag heisst.

Linke fordern mehr Tempo

Welche Massnahmen konkret realisiert würden, ist noch offen. «Es gilt, realistisch zu bleiben, was die finanziellen Mittel, den Platzbedarf und den Zeithorizont angeht», sagte Bauvorsteher Maurus Frey (Grüne) während der Beratung im Einwohnerrat.

Die Linken zeigten sich grundsätzlich zufrieden darüber, dass der Stadtrat sich der Sache annehmen will. Doch sie kritisierten die längere Umsetzung sowie den fehlenden Zeitplan. «Bis 2043 rechnet der Bund in einem mittleren Szenario mit 10 Millionen Einwohnern in der Schweiz. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als auf den ÖV und das Velo zu setzen, denn für mehr Autos fehlt im Siedlungsgebiet schlicht der Platz», sagte etwa Bettina Gomer (SP). Anträge mit dem Ziel einer schnelleren Umsetzung wurden jedoch abgelehnt.

Schachen- und Amlehnstrasse gibt zu reden

Die SVP legte in der Debatte den Fokus vor allem auf die Achse Schachen-Amlehnstrasse. Die engen Strassen werden von Velos wie auch Autos in Stosszeiten stark befahren. Für die Achse prüft der Stadtrat Lösungsansätze für eine Umgestaltung. «Das ist eine wichtige Entlastungsstrasse, das Abwürgen des Individualverkehrs würde zum Verkehrskollaps führen», sagte Patrick Koch (SVP). Generell sei der Gegenvorschlag eine «Mogelpackung», da nur der Zeitplan angepasst werde.

Velos auf der Amlehnstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 15. Dezember 2022)

Der Antrag, das Verkehrsregime nicht zu verändern, scheiterte aber ebenfalls. «Wir sind uns der Bedeutung der Achse bewusst. Wir beziehen mehrere Stakeholder ein, die Lösung soll mehrheitsfähig sein», sagte Maurus Frey. Er wies zudem darauf hin, dass der Kanton letztendlich die Hoheit über die Signalisierung habe, da es sich um Gemeindestrassen erster Klasse handle.

FDP und Mitte sprachen sich für den Gegenvorschlag aus. Michèle Albrecht (Mitte) betonte, dass es auf der Schachen-Amlehnstrasse nicht wie bisher weitergehen könne. «Wenn ich an Schulkinder denke, wird mir angst und bange.»

