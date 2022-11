Kriens Einwohnerrat will sich nicht für den Erhalt des Kreisels Mattenhof einsetzen Die SVP forderte in einem Postulat, dass Kriens beim Kanton vorstellig wird. Das Parlament hat den Vorstoss jedoch auch in einer abgeschwächten Version abgelehnt. Stefan Dähler 03.11.2022, 17.35 Uhr

Der Kreisel Mattenhof. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 22. August 2022)

Der Kanton Luzern beabsichtigt, den Kreisel Mattenhof in Kriens für rund 10 Millionen Franken in eine Kreuzung umzubauen. Das passt der SVP nicht. In einem Postulat forderte sie, dass sich die Stadt Kriens beim Kanton für den Erhalt des Kreisels einsetzt. Der Einwohnerrat hat den Vorstoss am Donnerstag nun abgelehnt.