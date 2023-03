Kriens Experten empfehlen nur eine teilweise A2-Überdachung Obwohl sich Exekutive und Parlament eine Komplettüberdachung der Autobahn wünschen, sind Expertenteams davon nicht überzeugt. Simon Mathis Jetzt kommentieren 04.03.2023, 15.33 Uhr

Seit sechs Monaten läuft die Testplanung zur Überdeckung der Autobahn A2 zwischen Sonnenberg und Schlundtunnel. Am Samstagvormittag gewährten drei interdisziplinäre Teams erstmals Einblick in ihre bisherigen Ideen. Ein öffentlicher Rundgang durch ihre Werkstatt auf dem Nidfeld ermöglichte einen spannenden Einblick in die laufende Planungen – und lieferte erste Eindrücke, wohin diese gehen könnten.