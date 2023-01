Kriens Billettsteuer auf Fasnachtsplaketten und Bier? Stadtrat Roger Erni nimmt Stellung Kurz vor der Abstimmung über die Billettsteuer sorgt eine Stellungnahme der SP für Hektik. Der Stadtrat beschwichtigt. Interview: Stefan Dähler Jetzt kommentieren 15.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 29. Januar entscheidet Kriens über die Ausweitung der Billettsteuer. Vorgesehen ist, dass auch lokale Vereine die Steuer abliefern müssen, sofern sie mit Veranstaltungen Ticketeinnahmen von jährlich über 10’000 generieren. Kurz vor dem Abstimmungstermin kommt Hektik auf. Die Grünen, die die Vorlage befürworten, haben eine dringliche Interpellation eingereicht. Sie wollen wissen, wie stark die Stadt heute Vereine unterstützt.

Zudem ist die SP, die im Einwohnerrat die Vorlage noch unterstützt hat, ins Nein-Lager übergelaufen. Sie argumentiert auf ihrer Website, dass aufgrund folgender Formulierung im Reglement die Billettsteuer viel weiter geht als angenommen: «Wird anstelle oder zusätzlich zu den Billetten und Kontrollzeichen ein Aufschlag auf dem Preis für die Konsumation erhoben, so gelten dieser Aufschlag sowie das Billett als Eintrittsgeld und sind anhand einer Schätzung festzulegen.» Dies führe dazu, dass auch Einnahmen durch Fasnachtsplaketten oder Getränke und Speisen an Anlässen steuerpflichtig seien.

Stimmt diese Interpretation der SP? Finanzvorsteher Roger Erni (FDP) nimmt Stellung.

Der Krienser Finanzvorsteher Roger Erni. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 12. Januar 2021)

Fallen auch Konsumationen und Fasnachtsplaketten-Verkäufe unter die Billettsteuer?

Roger Erni: Die entsprechende Formulierung ist schon im bestehenden Reglement enthalten und wird nicht so umgesetzt. Ein Beispiel: Das B-Sides-Festival muss nur die Eintritte besteuern und nicht noch konsumierte Getränke und Speisen. Wir planen keine Änderung dieser Praxis. Zur Fasnacht: Diese findet nicht in einem abgeschlossenen Raum statt, den man nur mit Plakette betreten kann, daher ist eine Besteuerung auch hier nicht geplant. Theoretisch ist es möglich, dass jemand diese Praxis rechtlich anfechtet, und wie es dann herauskäme, kann ich nicht vorwegnehmen. Doch wo kein Kläger, da auch kein Richter.

Wer am B-Sides-Festival ein Bier trinkt, muss dafür keine Billettsteuer bezahlen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 17. Juni 2022)

Billettsteuern werden auch bei «Aufschlag auf dem Preis für die Konsumation» erhoben. Was heisst das?

Möglich ist das bei kombinierten Hospitality-Tickets, die zum Beispiel Eintritt plus Essen und Trinken beinhalten. Bei der Erhebung der Billettsteuer beruft sich die Stadt auf die Abrechnung der Veranstalter.

Ebenfalls für Diskussionen sorgt die Frage, ob Gratistickets ebenfalls versteuert werden müssen. Der Stadtrat kann dies derzeit nicht beantworten. Macht es überhaupt Sinn, ein Reglement bei diesen Unklarheiten einzuführen?

Das kann nun die Stimmbevölkerung entscheiden. Wir hoffen auf eine hohe Stimmbeteiligung.

Seitens Vereine wird der Vorwurf geäussert, das Reglement sei unausgereift.

Fast das gesamte Reglement ist bereits seit über 20 Jahren in Kraft, es gibt nur wenige Passagen, die geändert werden. Das Parlament hat die Vorlage nach zwei Lesungen klar bewilligt, die Parteien hätten genug Zeit gehabt, diese Punkte im Einwohnerrat zur Sprache zu bringen. Wir haben viel Zeit in diese Revision investiert und uns informiert, wie es andere Kommunen handhaben, etwa die Stadt Luzern, wo die geplanten Änderungen bereits in Kraft sind. Es ist normal, dass in Reglementen ein gewisser Interpretationsspielraum besteht und die Verwaltung oder bei Bedarf die Justiz über Grenzfälle entscheidet.

Inwiefern unterstützt die Stadt Vereine heute mit weit über einer Million Franken, wie es in der Abstimmungsbotschaft heisst?

Die Interpellation der Grünen ist derzeit hängig, mehr kann ich derzeit nicht sagen. Wir planen ohnehin, die Massnahmen detailliert in den Kommissionen aufzuzeigen und allenfalls öffentlich zu machen – aber nicht vor der Abstimmung, wir wollen nicht Öl ins Feuer giessen. Grundsätzlich erfolgt diese Unterstützung nicht nur monetär, sondern auch nicht monetär in Form vergünstigter beziehungsweise Gratismieten oder Arbeitsleistungen der Stadt.

SP rechnet mit strenger Umsetzung SP-Fraktionschef Michael Portmann sagt zu Roger Ernis Ausführungen, er gehe davon aus, dass der Krienser Stadtrat das neue Billettsteuer-Reglement strenger anwenden will. Dies, weil der Stadtrat betont habe, Einnahmen generieren zu wollen. Letztendlich lasse das Reglement viel Spielraum zu und sei unausgereift. «Unter anderem, weil eine Verordnung fehlt, welche die Gemeinnützigkeit auf Ebene Stadt Kriens regelt.» Eine solche Verordnung könnte Ausnahmen explizit festhalten, etwa für Quartiervereine, Fasnacht oder Gratiseintritte für Junioren. Dass die Vorlage vom Einwohnerrat nicht angepasst wurde, begründet Portmann so: «Im Sog der lockenden Einnahmen, zum Beispiel durch die Pilatus-Arena, gingen die Umsetzung des neuen Reglements und dessen Wirkung auf die Krienser Vereine verloren.» Im Nachhinein werde klar, dass Wirkungsanalysen hilfreich wären, um Zustimmung und neue Einnahmen zu erzielen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen