Kriens-Fans gesucht Mit Kampagne auf sozialen Medien: Kriens will ein positives Bild von sich vermitteln Die knappen Finanzen prägen die Wahrnehmung von Kriens. Die Stadt will nun etwas Gegensteuer geben. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Blick vom Sonnenberg auf Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (17. April 2022)

Gesucht sind «überzeugte Kriens-Fans». Die Stadt will im Frühling auf den sozialen Medien eine positive Kampagne namens «♯MeinKriens» starten, wie sie im Mitteilungsblatt «Kriens Info» schreibt. In einem kurzen Beitrag mit Bild sollen Teilnehmende beschreiben, was ihnen an Kriens gefällt, welches ihr Lieblingsort ist oder in welchem Verein sie sich engagieren.