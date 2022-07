Kriens-Holderkäppeli Das historische Therapiegebäude Lehn ist nun ein Minergie-Haus Das Zentrum für Suchtkranke wurde ein Jahr lang renoviert. In der Zwischenzeit lebten die Klienten in der Stadt – was Vor- und Nachteile mit sich brachte. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 24.07.2022, 14.33 Uhr

Das frisch sanierte Haus Lehn auf dem Holderkäppeli. Bild: Pius Amrein (Kriens, 18. Juli 2022)

Hoch über Kriens auf dem Holderkäppeli thront ein stolzes, historisches Gebäude: das 1914 erbaute Haus Lehn. Man würde es auf den ersten Blick kaum annehmen, dass es sich um ein Minergie-Haus handelt – aber erst seit kurzer Zeit. Denn das Gebäude, in dem sich ein Therapiezentrum für Suchtkranke befindet, wurde während eines Jahres saniert und erneuert. Vor wenigen Wochen konnte es wieder bezogen werden. Unsere Zeitung hat das Haus Lehn, das vom Verein Akzent Prävention und Suchttherapie betrieben wird, nun besichtigt.

Das Gebäude bietet Platz für 15 Suchtkranke. Weiter arbeiten dort insgesamt 22 Personen aus den Bereichen Sozialpädagogik, Arbeitsagogik, Suchttherapie, Sozialarbeit und Administration in Teilzeitpensen. Das Ziel ist eine ganzheitliche Therapie, denn zur Sucht gesellen sich in der Regel weitere Probleme wie Schulden oder Arbeitslosigkeit.

Balkone sollen Rauchpause erleichtern

Sergio Ferraro, Teamleiter stationäre Suchttherapie, freut sich über den Umbau: «Es ist toll geworden, ein gelungener Mix von alt und neu.» Von aussen sind auf den ersten Blick kaum Neuerungen sichtbar. Die etwas modernere Frontfassade wurde bereits in einem früheren Umbau erstellt. Auf der Rückseite gibt es neu kleine Balkone, auf dem die Bewohnenden rauchen dürfen. «Im Haus selbst gilt ein Rauchverbot. Zuvor musste man längere Wege gehen, was dazu führte, dass teilweise aus Fenstern geraucht wurde», sagt Markus Bachmann, Co-Geschäftsführer von Akzent. Dem wolle man mit den Balkonen entgegenwirken.

Die neuen Balkone auf der Rückseite. Bild: Pius Amrein (Kriens, 18. Juli 2022)

Form und Struktur des Hauses seien gleich geblieben. Es ist im kantonalen Denkmalverzeichnis als erhaltenswert eingetragen. «Daher gab es gewisse Auflagen», sagt Bachmann. Erneuert wurden insbesondere die Isolation, die Küche, die Nasszellen und die Fenster, damit der Minergie-Standard erfüllt wird. Ferraro:

«Die Fenster waren zuvor nicht mehr dicht, es hat quasi reingewindet.»

Auch die sanitären Anlagen seien veraltet gewesen. Nun steht den Bewohnenden, die auf drei WGs aufgeteilt sind, neu je eine eigene Duschkabine zur Verfügung. Im Keller wurde eine Öl- durch eine Holzpellet-Heizung ersetzt – rechtzeitig, um vor den steigenden Ölpreisen verschont zu bleiben. In die Sanierung habe die Stadt Luzern als Eigentümerin des Hauses rund 4,5 Millionen Franken investiert, so Bachmann.

Blick in den Esssaal. Bild: Pius Amrein (Kriens, 18. Juli 2022)

Das Haus Lehn besteht aus vier Geschossen. In den unteren sind einige Büros und Gemeinschaftsräume wie der Esssaal oder der Plenumsraum, in dem grössere Besprechungen oder Musiktherapiestunden stattfinden, untergebracht. Zudem steht darin ein Pingpong-Tisch. Weiter oben sind zusätzliche Büros, Besprechungszimmer und die WGs untergebracht.

Blick in ein Zimmer im Haus Lehn. Bild: Pius Amrein (Kriens, 18. Juli 2022)

«Die WGs organisieren sich selbst, etwa, was Ämtli wie den Putzplan angeht», sagt Ferraro. Das gehe teils besser, teils etwas weniger gut. Das Ziel ist, dass die Bewohnenden drogenfrei leben. Zur Kontrolle finden Drogen- und Alkoholtests statt. «Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass jemand für eine gewisse Zeit kontrolliert Ersatzpräparate wie Methadon zu sich nimmt, um sich zu stabilisieren.»

Die Küche in einer der drei WGs. Bild: Pius Amrein (Kriens, 18. Juli 2022)

Nicht alle konnten mit dem Stadtleben umgehen

Während des Umbaus zügelte der Betrieb vom abgelegenen Haus Lehn ins Hotel Royal in die Stadt Luzern. Wie hat das funktioniert? «Von der Infrastruktur her super, das Hotel hat ebenfalls Säle, die wir als Gemeinschaftsräume nutzen konnten, daher konnten wir ohne grossen Aufwand zügeln», sagt Ferraro. Für die Suchtkranken sei die Situation unterschiedlich gewesen. «In der Stadt ist die Versuchung näher, das war für einige schwierig, wir mussten auch Therapieabbrüche verzeichnen.» Die abgelegene Lage des Hauses Lehn mit wenig Reizen helfe, zur Ruhe zu kommen. «Jene, die bereits stabiler waren, haben die kürzeren Wege in der Stadt dagegen geschätzt.»

So erging es auch dem 35-jährigen Roman, der bei unserem Rundgang zu einem Gespräch bereit ist:

«Für mich war es toll in der Stadt. Es war viel einfacher, Termine zu finden oder die Familie zu besuchen.»

Markus Bachmann, Co-Geschäftsführer Akzent, im Gespräch mit Roman und Teamleiter Sergio Ferraro (von links). Bild: Pius Amrein (Kriens, 18. Juli 2022)

Roman ist inzwischen so stabil, dass er nicht mehr im Haus Lehn, sondern in der offeneren Institution Ausserhofmatt in Malters wohnt. Er absolviert nun ein Praktikum im Sozialbereich und hilft während der Ferienzeit ab und zu in der Lehn-Küche aus. Die Abgeschiedenheit des Hauses habe aber auch Vorteile: «Die Lage mit der tollen Aussicht ist wunderschön. Das war in meiner Situation damals genau das Richtige, man ist weg von der Welt, das hat mir sehr gutgetan.»

Akzent betreibt zwei Therapiezentren Der Verein Akzent Prävention und Suchttherapie betreibt im Auftrag des Kantons Luzern zwei Zentren: Im Haus Lehn oberhalb von Kriens wohnen Suchtkranke, die mehr Betreuung brauchen. Diese würden meist von Entzugskliniken oder anderen vorberatenden Stellen zugewiesen, sagt Markus Bachmann, Co-Geschäftsführer von Akzent. Die Bewohnenden halten sich meistens vor Ort auf, werden dort betreut und gehen hausintern einer Arbeit nach. Externe Termine für Therapien, sonstige Erledigungen, Sport oder Vereinsaktivitäten sind möglich. Das Zentrum ist rund um die Uhr betreut. In der Regel verbringen Betroffene rund ein bis zwei Jahre dort. Wenn die Personen stabiler sind, wechseln sie ins Haus Ausserhofmatt in Malters. Dort können sie ausserhalb des Zentrums einer Arbeit nachgehen. Das Haus ist nicht rund um die Uhr betreut. Weiter besteht die Möglichkeit, dass Suchtkranke selbstständig wohnen und ambulant betreut werden. Der Aufenthalt in beiden Häusern ist freiwillig. Finanziert werden die Therapien vom Kanton Luzern, mit dem eine Leistungsvereinbarung besteht, so Markus Bachmann, Co-Geschäftsführer von Akzent. Bei Klienten aus anderen Kantonen komme deren Wohnkanton oder je nach Regelung die Wohngemeinde für die Kosten auf.

