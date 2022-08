Kriens IG ergreift Referendum gegen Ausweitung der Billettsteuer Das Referendumskomitee kritisiert die fehlende Gesprächsbereitschaft der Stadt Kriens. Hugo Bischof 11.08.2022, 16.25 Uhr

Auch der Handballclub HC Kriens (blaues Dress, Janus Lapajne) wäre von der Ausweitung der Billettsteuer betroffen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Die IG «Gemeinsam für Krienser Vereine», bestehend aus Vertretern von Vereinen und der FDP, hat das Referendum gegen die Ausweitung der Billettsteuer in Kriens ergriffen. Der Einwohnerrat beschloss am 30. Juni, dass Veranstaltungen von Ortsvereinen nicht länger von der Billettsteuer befreit sind. Das habe grosse negative Auswirkungen auf die Finanzen der Betroffenen, teilte die IG am Donnerstag mit. Sie kritisiert die fehlende Gesprächsbereitschaft der Stadt und hat nun bis am 2. September Zeit, 500 gültige Unterschriften von Krienser Stimmberechtigten zu sammeln.