Kriens Langjähriger Donnschtig-Jass-Schiedsrichter Ernst Marti ist gestorben Der Krienser Ernst Marti ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Schweizweit bekannt war er als langjähriger Jass-Schiedsrichter der SRF-Sendung Donnschtig-Jass. 12.10.2022, 11.17 Uhr

Ernst Marti ist verstorben Archivbild LZ

Am 7. Oktober ist der Krienser Ernst Marti im Alter von 77 Jahren verstorben. Marti war den Schweizer Jassfans bestens bekannt als Schiedsrichter der SRF-Sendung Donnschtig-Jass, wo er in mehr als 600 Sendungen für Ordnung am Jasstisch sorgte. «Gekämpft hast du tapfer allein, gelitten haben wir gemeinsam, verloren haben wir dich alle.» Mit diesen Worten nehmen die Angehörigen Abschied vom Jass-Schiedsrichter der Nation. (pl)