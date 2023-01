Kriens Mehrere Bushaltestellen werden umgebaut Künftig sind die Haltestellen Schachenstrasse, Alpenstrasse und Grosshofstrasse rollstuhlgerecht. 29.01.2023, 05.00 Uhr

Die Haltestelle Alpenstrasse. Bild: Stadt Kriens

Heute Montag beginnen auf der Luzernerstrasse die Umbauten der Bushaltestellen Schachenstrasse, Alpenstrasse und Grosshofstrasse, wie die Stadt Kriens mitteilt. Diese werden gemäss Behindertengleichstellungsgesetz rollstuhlgerecht gestaltet. Zu diesem Zweck werden die Haltekanten erhöht, um den Höhenunterschied beim Einstieg in den Bus auszugleichen. Beim Einmünder zur Alpenstrasse ist ausserdem eine Lichtsignalanlage zur Busbevorzugung geplant.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2023. Sie werden grösstenteils am Tag ausgeführt, wobei zwei Spuren befahrbar sein werden, wie es in der Mitteilung heisst. Um die Einschränkungen für den Verkehr möglichst gering zu halten, müssten jedoch einzelne Bauarbeiten in der Nacht durchgeführt werden. Dabei werde der Verkehr einspurig geführt und mittels Verkehrsdienst geregelt. Grundsätzlich sei während der gesamten Bauzeit mit Einschränkungen zu rechnen.

Der Busbetrieb aber könne während der Bauarbeiten uneingeschränkt aufrechterhalten werden. Die Bushaltestellen werden dafür je nach Bauphase temporär leicht verschoben. Zuständig für die Arbeiten ist der Kanton Luzern. (std)