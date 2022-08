Bundesgericht verhindert Bau eines Mehrfamilienhauses in Kriens

Kriens Mehrfamilienhaus im Obernau darf nicht gebaut werden: Bauherrin verliert vor Bundesgericht Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde von elf Privatpersonen gegen einen viergeschossigen Neubau gut. Grund dafür ist ein Dokument aus dem Jahr 1981. Julian Spörri Jetzt kommentieren 31.08.2022, 12.00 Uhr

Blick auf den Ortsteil Obernau der Stadt Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (15. August 2020)

Lange schien einem geplanten Mehrfamilienhaus im Krienser Ortsteil Obernau nichts im Weg zu stehen. Sowohl der Stadtrat als auch das Luzerner Kantonsgericht gaben grünes Licht für den Abbruch des bestehenden Wohnhauses und den Neubau mit vier Etagen und einem Attikageschoss.

Doch nun schiebt das Bundesgericht dem Projekt einen Riegel vor. Es heisst die Beschwerde von elf Anwohnerinnen und Anwohnern gut und hebt die von der Stadt Kriens erteilte Bewilligung auf. Damit darf das Vorhaben, bei dem zuerst eine Privatperson und mittlerweile eine Firma als Bauherrin amtet, nicht umgesetzt werden.

Streit um 40 Jahre alten Gestaltungsplan

Um die überraschende Wende zu verstehen, ist ein Blick ins Jahr 1981 notwendig. Damals genehmigte der Gemeinderat Kriens den Gestaltungsplan «Brunnenhöfli-Unterbuholz», der die Bebauung verschiedener Grundstücke regelte – darunter jenes, das nun zu einem Fall für das Bundesgericht wurde. Konkret sah der Gestaltungsplan den Bau von zehn neuen Terrassenhäusern und drei Zweifamilienhäusern vor. Keines davon sollte jedoch auf dem heute strittigen Grundstück zu stehen kommen. Denn es war zu dieser Zeit nicht vorgesehen, das dort bestehende Haus abzubrechen.

Fest steht darum, dass für das strittige Grundstück weder ein Baufeld eingezeichnet noch eine maximal zulässige Gebäudehöhe definiert ist. Was das nun konkret für das hängige Baugesuch bedeutet, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Das Kantonsgericht stützte die Erteilung der Baubewilligung mit dem Argument, dass für die Parzelle keine Baubeschränkung vorliege. Diese hätte seiner Auffassung nach explizit im Gestaltungsplan festgehalten werden müssen.

Anders beurteilten die elf Anwohnenden den Sachverhalt. In ihrer Beschwerde vor Bundesgericht betonten sie, dass in einem Gestaltungsplan definiert werden müsse, wo und in welcher Höhe künftig gebaut werden dürfe. Sei dies für ein bestimmtes Grundstück nicht der Fall, könne ein Haus dort nicht ohne Änderung des Gestaltungsplans durch ein höheres Mehrfamilienhaus ersetzt werden.

Bewilligung war «offensichtlich planwidrig»

Dieser Argumentation folgt nun auch das Bundesgericht. «Da der Gestaltungsplan Brunnenhöfli auf dem Baugrundstück, abgesehen vom bestehenden Haus, keine Überbauung vorsieht, erweist sich die vom Kantonsgericht bestätigte Bewilligung […] als offensichtlich planwidrig», urteilen die drei Richter aus Lausanne. Das Kantonsgericht verfalle in Willkür, wenn es von einer Lücke im Gestaltungsplan ausgehe, die durch allgemeine baurechtliche Bestimmungen geschlossen werden dürfe. Dies umso mehr, als dass das geplante Mehrfamilienhaus nicht nur höher als die bestehende Baute gewesen wäre, sondern auch weiter südlich hätte errichtet werden sollen.

Als Folge des höchstrichterlichen Urteils erhalten die elf Anwohnerinnen und Anwohner nun von der Bauherrin eine Entschädigung von insgesamt 3000 Franken ausbezahlt. Auf die unterlegene Firma entfallen ausserdem Gerichtskosten in der Höhe von 4000 Franken.

Hinweis: Urteil 1C_571/2021

