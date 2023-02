Kriens Mehrwertabgabe von 8 Millionen ist für Bell-Areal-Eigentümerin «nachvollziehbar» Die Logis Suisse AG ist zufrieden mit dem Bebauungsplan des Krienser Stadtrats. Nun könne sie möglichen Mit-Investoren konkrete Angebote machen. Stefan Dähler 11.02.2023, 05.00 Uhr

520 Wohnungen, davon teils im Eigentum und teils gemeinnützig, maximal 330 Parkplätze und ein Gewerbeanteil von mindestens 20 Prozent der Nutzfläche – das sind die Eckdaten des Bebauungsplans für das Bell-Areal, den der Krienser Stadtrat kürzlich vorgestellt hat. Weiter soll die Eigentümerin Logis Suisse AG der Stadt die volle Mehrwertabgabe von 8 Millionen Franken für die Umzonung bezahlen.

Für die Logis Suisse ist dies «nachvollziehbar», schreibt Marianne Dutli Derron, Leiterin Bau und Entwicklungen. Der Mehrwert sei von «einem anerkannten Büro nach allgemein gültigen Standards» errechnet worden. Die vorgesehene Nutzung mit einem gemeinnützigen Wohnanteil von 50 Prozent sei in die Berechnung eingeflossen. «Die Mehrwertabgabe soll auch dem neuen Quartier zugutekommen.» Die Stadt will damit unter anderem den Platz an der Obernauerstrasse erwerben, was ganz im Sinne der Logis Suisse sei.

Der Platz an der Obernauerstrasse eingangs des Bell-Areals soll künftig der Stadt Kriens gehören. Visualisierung: PD

Welche Auswirkungen die Abgabe auf die Wohnungspreise hat, sei noch unklar. «Wir halten auf jeden Fall immer noch an unserem Ziel fest, möglichst preisgünstige Mietwohnungen anbieten zu können», schreibt Dutli Derron. Das Ziel sei nun, weitere Partner, darunter Baugenossenschaften, an Bord zu holen. «Mit dem Vorliegen des Bebauungsplans können wir nun mit konkreten Angeboten auf sie zugehen.»

Insgesamt ist die Eigentümerin «sehr zufrieden»

Insgesamt ist die Logis Suisse «sehr zufrieden» mit dem Bebauungsplan, so Dutli Derron. Dieser sei in einem «kooperativen und partizipativen Prozess mit der Stadt Kriens und der Bevölkerung» entwickelt worden. Die 330 Parkplätze stellten «keine Einschränkung dar». Die Mobilität verändere sich laufend, doch «wir sind natürlich gefordert, alternative Angebote wie Sharing-Angebote oder genügend Veloabstellplätze anzubieten».

Der Bebauungsplan kommt nun in den Einwohnerrat. Der Baustart ist zirka 2028 geplant.